Anna-Christina Abbelen reitet nun für Hof Kasselmann

Neue Aufgaben für Dressurreiterin Anna-Christina Abbelen. Nachdem sie eine Weile lang in Bonn auf dem Rodderberg als Ausbilderin selbstständig war, ist sie nun auf Hof Kasselmann stationiert.

Seit vier Wochen ist Anna-Christina Abbelen nun bei Familie Kasselmann in Hagen a.T.W. als Stallreiterin engagiert und fühlt sich „total wohl“. In Bonn war sie zusammen mit ihrem damaligen Freund, dem Springreiter Christoffer Lindenberg, tätig. Inzwischen sind die beiden nicht mehr zusammen, Anna Abbelen ging erst einmal zurück zu Heiner Schiergen und suchte für die Besitzer ihrer Berittpferde andere Ausbilder. Sie selbst beendete ihr Masterstudium, wusste aber, dass sie gerne weiter reiten würde.

So sprach sie mit Monica Theodorescu, die sie ja unter anderem auch als Trainerin der Mitglieder der Deutsche Bank-Reitsport Akademie kennt. „Monica hat mir ans Herz gelegt, nochmal eine Ausbildung zu machen“, so Anna. Das deckte sich mit ihren eigenen Vorstellungen: „Ich möchte mehr lernen! Ich hatte immer sehr, sehr gute Pferde und Heiner (Schiergen, ihren langjährigen Trainer, Anm. d. Red.) im Hintergrund. Die Zeit der Selbstständigkeit hat mir auch gezeigt, wie schwierig der Job ist und dass man wirklich gute Hilfe braucht.“

Der Kontakt zu Hof Kasselmann besteht schon lange, unter anderem weil Anna Abbelen ihre Stute Hyatt hier entdeckt hat. Aber auch schon vorher aus der Zeit, als sie noch eine der erfolgreichsten Nachwuchsreiterinnen Deutschlands war und regelmäßig bei den Future Champions absahnte. Als sie François Kasselmann im Rahmen der diesjährigen Future Champions von ihren Plänen erzählte, meinte der, sie könne sofort anfangen. Sie war in den letzten Monaten viel als Trainerin für Nachwuchsreiter im Einsatz gewesen, beispielsweise Pony-Derby Siegerin Viktoria von Braunmühl und ihre langjährige Schülerin Romy Allard. Nun kann sie sich wieder ganz auf ihre eigene Reiterei konzentrieren.

„Die Pferde von Kasselmann trainiere ich zusammen mit Johannes Augustin und auch Insa Hansen“, erzählt Abbelen. „Aber das tolle ist, eigentlich sitzt an jedem Viereck jemand, der die Pferde kennt und der einem was sagen kann.“

Sie ist zwar bereits als Bereiterin bei Kasselmann angestellt, aber mittelfristig will Abbelen nun auch noch ihre Pferdewirtprüfung als Quereinsteigerin machen.

Erfolge im Nachwuchslager

Im August feiert Anna-Christina Abbelen ihren 26. Geburtstag. Schon im Ponyalter gehörte sie zum Establishment der deutschen Nachwuchskader. 2012 ritt sie mit Dornik’s Donovan ihre erste Europameisterschaft. Im Jahr darauf folgte der erste EM-Einsatz bei den Junioren mit ihrem Erfolgspartner Fürst on Tour. Schon hier gab es Mannschaftsgold. 2014 kam noch der Einzel-Titel hinzu. Ähnlich erfolgreich war Anna auch mit der Stute Fine Lady gewesen.

Mittlerweile ist sie Grand Prix-siegreich, zuletzt in Hamm-Rhynern mit dem Oldenburger Samarant-Sohn Sam Donnerhall. Ihre größten Erfolge auf Grand Prix-Ebene sammelte sie aber mit dem inzwischen pensionierten Henny Hennessy, mit dem sie unter anderem auch in Aachen an den Start gehen durfte.

Zuerst hatte Eurodressage von Abbelens neuer Arbeitsstelle berichtet.