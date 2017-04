Sint-Truiden: Schleifen für deutschen Dressurnachwuchs, Reiterwechsel bei den Ponys

Im belgischen Sint-Truiden findet über Ostern ein internationales Dressurturnier mit Prüfungen für den Nachwuchs statt. Die deutschen Reiterinnen sind gewohnt erfolgreich. Und eines der besten deutschen Ponys hat eine neue Reiterin.

Es handelt sich um den Champion de Luxe-Sohn Cyrill. Der elfjährige Palominohengst gehört noch immer der Familie Krause, mit deren Tochter Nadine er 2015 seine ersten Europameisterschaften bestritt und zwei Silbermedaillen gewann. Nachdem Nadine 2016 ins Juniorenlager gewechselt war, wurde Cyrill an Inga-Katharina Schuster verliehen. Auch die sammelte Schleifen in Serie mit dem bewegungsstarken Hengst. Unter anderem wurden die beiden Mannschaftseuropameister und holten Silber in der Einzelwertung. Nun ist auch Inga-Katharina aus dem Ponyalter herausgewachsen und Cyrill hat wieder eine neue Reiterin: Jana Lang, 14 Jahre jung, aus Schmidgaden in Bayern. Laut FN-Erfolgsdaten haben die beiden ihr erstes gemeinsames Turnier im Januar hinter sich gebracht. Auf nationaler Ebene waren sie direkt siegreich. International hatten sie ihren ersten Einsatz im Februar in Nizza. Nach einer Runde mit knapp 65 Prozent in der Mannschafts- und knapp 67 Prozent in der Einzelaufgabe gelang der Durchbruch in der Kür, wo sie mit 77,333 Prozent Rang zwei belegten.

Dieses Wochenende ist das Paar nun in Belgien am Start und schaffte es diesmal auch in der Mannschaftswertung, die 70 Prozentmarke zu knacken. Mehr noch, sie gewannen die Prüfung recht deutlich mit 75,598 Prozent. Rang zwei ging an Cyrills Stallkollegen Danilo. Auch er gehört nach wie vor Nadine Krause und geht nun die zweite Saison in Folge unter Tabea Schroer, die im vergangenen Jahr ebenfalls zum siegreichen Ponyteam der EM gehört hatte. Heute kamen die zwei mit 74,701 Prozent aus dem Viereck. Dritte wurde mit 71,880 Prozent die Dänin Louise Christensen auf Vegelins Goya.

Junioren

Bei den Junioren der Altersklasse U18 gab es einen dänischen Doppelerfolg durch Camilla Andersen auf Rafaella K (69,775 Prozent ) und Karoline Rohmann auf Jakas Don Louvre (69,415). Einzige deutsche Juniorin im Teilnehmerfeld war Anna Pramschüfer auf dem Holsteiner Allegro HL. Die 17-Jährige hatte neulich größtes Lob von Bundestrainerin Monica Theodorescu erhalten, die Anna und einer weiteren Reiterin im Rahmen der EQUITANA eine öffentliche Lehrstunde gegeben hatte. Die Cheftrainerin der deutschen Dressurreiter hatte Anna für ihren natürlich ausbalancierten guten Grundsitz gelobt und ihr großes Talent bescheinigt. In Belgien starteten sie mit einer 68,333 Prozent-Runde als Dritte der Mannschaftswertung ins Turnier.

Junge Reiter

Bei den U21-Jährigen siegte Lina Uzunhasan auf der KWPN-Stute Donna Ray. Die Schülerin von Anky van Grunsven hatte erst neulich beschlossen, künftig für die USA an den Start zu gehen statt wie bisher für die Türkei. So sorgte sie für einen US-Erfolg auf belgischem Boden mit 70,658 Prozent. Sophie Stilgenbauer und Scharon v. Show Star freuten sich über 69,605 Prozent und Platz zwei. Dahinter reihte sich der Schwede Ludwig Wilken auf Capo Knight ein (69,167).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.