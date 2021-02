Video: Über 80 Prozent im ersten Grand Prix für Edward Gals Total US

Im niederländischen Tolbert findet dieses Wochenende eine Sichtung für die Dressurreiter mit Blick auf die Olympischen Spiele statt. Edward Gal und seine beiden „Totilasse“ gaben den Ton an.

Für den neunjährigen in der Lewitz gezogenen Total US v. Totilas-Sir Donnerhall war es der erste Grand Prix, für den er von den Richtern satte 80,73 Prozent gab. Gegenüber der niederländischen Website horses.nl sagte Edward Gal, das Debüt habe die Erwartungen übertroffen.

Immerhin hat er ja zwei von der Sorte. Denn mit dem nun zehnjährigen Toto Jr., der ihn im vergangenen Jahr zum Niederländischen Meister gemacht hatte, reitet er ja den ersten in Deutschland gekörten Totilas-Sohn. Er musste seinem Stallkollegen heute den Vortritt lassen. Mit 79,71 Prozent belegten die beiden Rang zwei von insgesamt 34 Startern.

Knapp die Hälfte, 15 Starter erreichten ein Ergebnis über 70 Prozent. Wer nicht am Start war, waren die Silbermedaillengewinner der EM in Rotterdam, Hans Peter Minderhoud auf Dream Boy, Emmelie Scholtens mit Desperado und Anne Meulendijks mit Avanti. Nummer vier des Teams war Edward Gal auf Zonik gewesen. Auch der fehlte in Tolbert.

Stattdessen konnten sich andere Paare in Szene setzen, Marlies van Baalen mit Go Legend beispielsweise, die 77,23 Prozent erhielten und Dritte wurden. Go Legend ist übrigens auch ein Totilas-Sohn, der damit die besten drei Pferde dieser Sichtung stellte.

Er sei sehr zufrieden, sagte der niederländische Landestrainer Alex van Silfhout gegenüber horses.nl. Aber dies sei nur der Anfang gewesen. „Wir setzen die Vorbereitungen auf dem Weg nach Tokio zuversichtlich fort.“

Weitere Infos und Ergebnisse zu dem Turnier gibt es hier.