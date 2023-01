Weltcup Wellington: Steffen Peters und Suppenkasper siegreich im Grand Prix

Auf dem Weg zum Weltcup-Finale in Omaha haben Steffen Peters aus den USA und Suppenkasper am Freitag im Grand Prix klar gewonnen. Durchsetzen mussten sie sich dabei nur gegen zwei weitere Paare.

Denn nicht mehr als drei Paare umfasste die Starterliste für den Weltcup-Grand Prix zum Auftakt des Global Dressage Festivals in Wellington, Florida. Bei den Richtern herrschte Einigkeit darüber, dass sie bei dem 58-Jährigen Steffen Peters und seinem nun 15-jährigen KWPN-Wallach die beste Prüfung des Tages gesehen hatten. 75,609 Prozent lautete die Bewertung für das Paar. Höhepunkte waren beispielsweise der starke Galopp, für den die Richter zweimal ein glattes „sehr gut“ vergaben oder auch die Galopppirouette nach links. Nicht ganz erfolgreich lief das Halten mit anschließendem Rückwärtsrichten und dem Antraben daraus. Es gelang nicht ideal, denn Suppenkasper trat nach der ganzen Parade zwar willig, aber nicht durch den Körper rückwärts. Und schließlich galoppierte der Wallach nach der Passage auch noch auf der falschen Hand an. Den Sieg streitig machen konnten diese Fehler dem Paar aber nicht.

Steffen Peters ist damit auf dem Weg zum zweiten Mal zwanzig Punkte nach seinem Erfolg in Thermal eine Woche vor Heiligabend. Ein weiterer Sieg würde ihn in der Platzierung der Nord-Amerikanischen Weltcup-Liga weit nach vorne spülen. Also ein wichtiges Wochenende für den US-Amerikaner, will er beim Weltcup-Finale in Omaha im April an den Start gehen. Die beiden vertraten ihr Land auch bei den Weltmeisterschaften in Herning 2022. Dort lieferten sie das beste Ergebnis für ihr Team.

Platz zwei für Anna Buffini und Davinia la Douce

Rang zwei wurde es für die 28-jährige Anna Buffini mit ihrer ehemals unter Anabel Balkenhol erfolgreichen Stute Davinia la Douce. Buffini präsentierte die mittlerweile 16-jährige Hannoveraner Stute für 70,478 Prozent, wobei kaputte Einerwechsel und Schwächen in Lektionen wie dem Rückwärtsrichten zum Beispiel solide Galopppirouetten gegenüberstanden. Davinia la Douce und Anna Buffini haben in der Weltcup-Saison 2022/2023 mit zwei zweiten Plätzen bereits 37 Punkte gesammelt und rangieren damit derzeit an zweiter Stelle im Ranking der nord-amerikanischen Liga.

Claire Darnell (USA) und Harrold S v. Vivaldi kamen im Weltcup Grand Prix auf 67,783 Prozent.

