Ingrid Klimke Erste und Zweite beim CCI4*-S in Oudkarspel

Ein perfektes Wochenende für den Stall Klimke bei den North Holland Horse Trials in Oudkarspel.

Nachdem sich U21-Europameisterin und FEI Talent des Jahres Greta Busacker bereits gestern den CCI3* gesichert hatte, legte Mama Ingrid Klimke heute nach. Trotz eines Abwurfs im Abschlussspringen zeigte der inzwischen 18-jährige Doppeleuropameister Hale Bob, dass er noch immer die Nummer eins im Stall ist. Mit dann 35,3 Minuspunkten verwies er Stallkollegin Siena just do it auf Rang zwei (37,4). Die war fehlerfrei durchs Springen gekommen.

Für Bobby war es das erste Turnier seit den Europameisterschaften in Avenches. Für die zehnjährige Siena war es der zweite Auftritt dieses Jahr und ihr bislang bestes Vier-Sterne-Ergebnis.

Über Rang drei konnte sich mit Stephan Hazeleger auf Dupon ein Vertreter der Gastgeber freuen. Wie auch alle anderen Reiter hatte es hier mehrere Strafpunkte für Zeitüberschreitung im Gelände gegeben, aber dank fehlerfreiem Springen beließen es die beiden bei 44,6 Minuspunkten, was schlussendlich für den dritten Platz reichte.

Weitere Ergebnisse

Im CCI2*-S hatten die Niederländer die Nase vorn. Roel Zonneveld siegte auf dem Zirocco Blue-Sohn Easy Boy mit Dressurergebnis (29,9). An zweiter Stelle reihten sich Maartje Siemons und Harly ein (30,8).

Dahinter hatte der Rodderberg Grund zum Jubeln. Pia Münker ritt die achtjährige Cascadello-Tochter Casablanca von Rang 20 nach der Dressur dank fehlerfreiem Cross und Parcours auf den dritten Platz (32,6), Ben Leuwer und der zehnjährige Castelan II-Sohn Citius folgten direkt dahinter 33,0. Arne Bergendahl wurde mit Corazon Fünfter (33,2).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.