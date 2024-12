Mechelen: Hans-Dieter Dreher gewinnt Weltcup

Die letzte Weltcup-Etappe des Jahres 2024 endete mit einem optimalen Ergebnis für Deutschlands Springreiter. Hans-Dieter Dreher und Vestmalle de Cotis gewannen in Mechelen.

Mechelen/BEL – Springreiter Hans-Dieter Dreher bescherte sich selbst ein Jahresende nach Maß. Im Sattel seines 15 Jahre alten französischen Wallachs Vestmalle de Cotis gewann er den Weltcup und verwies er den Belgier Gilles Thomas und Ermitage Kalone auf den zweiten Platz.

Insgesamt gingen 40 Paare an den Start, zehn von ihnen beendeten den Umlauf ohne Strafpunkte. Mit dabei waren aus deutscher Sicht Hans-Dieter Dreher mit seinem Baloubet du Rouet-Sohn und Vielseitigkeitsstar Sandra Auffarth, die vor allem dank des 13 Jahre alten Hannoveraners Quirici H immer häufiger im Springsport vorne mit dabei ist. Im Stechen mussten Auffarth und ihr Quaid-Sohn dann einen Abwurf hinnehmen, was am Ende Platz neun bedeutete.

Der Belgier Gilles Thomas legte mit seinem Hengst Ermitage Kalone eine herausragende Zeit vor. 36,22 Sekunden waren der Maßstab. Hans-Dieter Dreher setzte alles auf eine Karte und steuerte seinen Wallach, mit dem er Anfang Dezember den Großen Preis in La Coruna gewonnen hatte, eng und schnell durch den Parcours. Am Ende sprang das Paar acht Hundertstelsekunden schneller durch den Parcours. Es war der erste Weltcup-Sieg des französischen Wallachs.

„2024 war voll mit Ups and Downs, deshalb war dieser Sieg so wichtig für mich“, berichtete Hansi Dreher nach seinem Sieg. „Aber das war ein Jahresabschluss wie er schöner nicht hätte sein können!“

Hinter Dreher und Thomas ritt mit Pieter Devos und der Zangersheider Stute Casual Dv Z ein weiteres belgisches Paar auf Platzt drei.

Im Gesamtranking führen der Brite Robert Whitaker und der Franzose Kevin Staut. Beide haben 60 Punkte auf ihrem Konto. Gregory Wathelet aus Belgien folgt mit 56 Punkten. Hans-Dieter Dreher ist mit 51 Punkten Vierter. Zweitbester Deutscher ist Richard Vogel mit 42 Punkten als Sechster der Rangierung.

Alle Ergebnisse aus Mechelen gibt es hier.

Hier geht es zur Originalmeldung der FN.