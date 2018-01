Als „Volunteer“ zu den Weltreiterspielen nach Tryon?

Vom 11. bis 23. September finden in Tryon, North Carolina, USA, die Weltreiterspiele 2018 statt, ein Pferdesportevent der Superlative. Aktuell werden noch freiwillige Helfer gesucht.

Die Veranstalter gehen davon aus, dass die Weltreiterspiele das größte Sportevent 2018 in den USA werden – das will etwas heißen in der Heimat des Superbowls! Wer das ganze hautnah erleben will, kann sich entweder ein Ticket kaufen. Oder aber als Volunteer anheuern. Die erste von mehreren Bewerbungsphasen beginnt jetzt. Wer Interesse hat, füllt zunächst ein Onlineformular aus.

Wer sich hier eingetragen hat, erhält im März einen Link zu einer weiteren Seite, dem Volunteer Portal, um seine „richtige“ Bewerbung abzugeben. Unterkünfte können zur Verfügung gestellt werden.

Ab April werden die ausgewählten Volunteers benachrichtigt. Bis zum 1. Mai kann man seine Bewerbung über das Online Volunteer Portal abgeben. Von Juni bis September werden die ausgewählten Personen dann in ihre Aufgaben eingewiesen.

Eine FAQ-Seite zum Thema finden Sie hier.