Deutsche Meisterschaften Springen und Dressur in Balve 2023: Zeitplan, Teilnehmer und TV-Zeiten

Die Deutschen Meisterschaften im Springreiten und in der Dressur 2023 stehen an. In Balve wird dieses Wochenende um die Medaillen geritten. In diesem Artikel finden Sie den Zeitplan, Informationen zu den Teilnehmern und Wissenswertes zu Tickets und Live-Übertragungen.

Zeitplan Deutsche Meisterschaften Dressur und Springen Balve 2023

Donnerstag, 08. Juni 2023

Springen

08:00 Uhr Optimum Welcome Preis 2023

Eröffnungsspringen Mittlere & Große Tour

12:30 Uhr Springprüfung Kl. M*

14:00 Uhr 1.WP Deutsche Meisterschaften Damen

Springprüfung Kl. S***

16:30 Uhr Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport 2023

Springprüfung Kl. S**

19:30 Uhr Optimum-Welcome Abend 202 im Optimum Zelt

Dressur

11:30 Uhr Qualifikation zur Finalqualifikation zum Nürnberger Burgpokal

Dressurprüfung Kl. S* -St. Georg Special-

15:30 Uhr Pony-Dressurprüfung Kl. L**-Trense

18:00 Uhr Piaff-Förderpreis Deutsche Meisterschaften Grand Prix U25

Dressurprüfung Kl. S*** – Intermediaire II

Freitag, 09. Juni 2023

Springen

08:00 Uhr Punkte-Springprüfung Kl. S*

9:30 Uhr Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport Qualifikationsprüfung

Springprüfung Kl. S**

11:30 Uhr 1. WP Deutsche Meisterschaften Springreiten

Springprüfung Kl. S**** mit 2 Umläufen

15:30 Uhr Youngster Tour

Springprüfung CSIYH1*

17:00 Uhr Fohlenpräsentation für das Charityprojekt „Reiten gegen Hunger“

17:15 Uhr Große Tour (1.45)

Springprüfung CSI2*

Dressur

10:00 Uhr Amateur Tour – Qualifikationsprüfung

Dressurprüfung Kl. S*

12:00 Uhr – Grand Prix de Dressage – Qualifikationsprüfung

Dressurprüfung Kl. S***

14:30 Uhr Fohlenpräsentation für das Charityprojekt „Reiten gegen den Hunger“

15:15 Uhr Richard Wätjen Gedächtnispreis

Dressurprüfung Kl. S*** – Intermediaire A

Samstag, 10. Juni 2023

Springen

08:00 Uhr Youngster Tour

Springprüfung CSIYH1*

09:45 Uhr Springprüfung Kl. S* mit Stechen

12:00 Uhr Mittlere Tour (1.40)

Springprüfung CSI2*

14:00 Uhr Meisterehrung Deutsche Meisterschaften Grand Prix Special

14:15 Uhr Fohlenpräsentation für das Charityprojekt „Reiten gegen den Hunger“

14:30 Uhr Springprüfung Kl. S*** mit 2 Umläufen

17:30 Uhr Meisterehrung Deutsche Meisterschaft der Damen

18:00 Uhr Championat von Balve – Große Tour

Springprüfung mit Stechen CSI2

20:30 Uhr Fohlenversteigerung für das Charityprojekt „Reiten gegen den Hunger“

Dressur

08:00 Uhr Amateur Tour Finale

Prix St. Georg

10:00 Uhr Deutsche Meisterschaft – Grand Prix Special

Dressurprüfung Kl. S***

12:15 Uhr Fohlenpräsentation für das Charityprojekt „Reiten gegen den Hunger“

13:00 Uhr Piaff-Förderpreis Deutsche Meisterschaft Grand Prix U25

Dressurprüfung Kl. S***

14:00 Uhr Meisterehrung Deutsche Meisterschaften Grand Prix Special

15:15 Uhr Meisterehrung Deutsche Meisterschaften Grand Prix U25

15:30 Uhr Nürnberger Burg-Pokal Führzügel-Wettbewerb

Pony-Führzügel-Wettbewerb

16:15 Uhr Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal

Dressurprüfung Kl. S* -St. Georg Special-

18:45 Uhr Pony-Dressurprüfung Kl. L**-Kür-Trense

Sonntag, 11. Juni 2023

Springen

08:45 Uhr Finalprüfung Youngster Tour

CSIYH1*

10:00 Uhr Junioren Förderungspreis 2023

Springprüfung Kl. S*

11:00 Uhr Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport

Springprüfung Kl. S*** mit Stechen

12:30 Uhr Finalqualifikation Mittlere Tour

Zwei-Phasenspringprüfung CSI2*

14:00 Uhr Meisterehrung Deutsche Meisterschaften Grand Prix Kür

14:30 Uhr Finale Deutsche Meisterschaften Springreiten

Springprüfung Kl. S*** mit 2 Umläufen

17:30 Uhr Meisterehrung Deutsche Meisterschaften Springreiten

Dressur

09:00 Uhr Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür U25

Dressurprüfung Kl. S*** – Grand Prix Kür

11:30 Uhr Deutsche Meisterschaften Grand Prix Kür

Dressurprüfung Kl. S*** – Grand Prix Kür

14:00 Uhr Richard Wätjen Gedächtnispreis – Finale

Dressurprüfung Kl. S*** – Intermediaire II

15:30 Uhr Meisterehrung Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür U25

Favoritinnen im Viereck: Jessica von Bredow-Werndl und Dalera

Wer Deutscher Meister in der Dressur werden will, der muss wohl in erster Linie an diesem Paar vorbei: Die Olympia- und zweifache Weltcup-Siegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und ihre Trakehner Stute Dalera gehen in Balve an den Start. Wie wir schon berichteten, fehlt ihr Bruder Benni Werndl, denn sein WM-Vierter Famoso ist nicht fit. Dafür darf man gespannt sein auf neue Gesichter bei den Senioren: Raphael Netz und Semmieke Rothenberger werden in Balve ihr Senioren-Debüt geben. Semmieke Rothenberger will dort ihre Europameisterin Flanell reiten. Mit Fendi hat auch Sönke Rothenberger wieder ein Pferd für die Deutschen Meisterschaften unter dem Sattel – und noch für einiges mehr, wie der dänische Wallach nicht nur beim Louisdor-Preis Finale 2022, sondern auch bei seinem ersten Auftritt bei den „Großen“ in Hagen im April eindrucksvoll demonstrierte. Weitere Informationen zu den Teilnehmern an den Deutschen Meisterschaften 2023 Dressur finden Sie hier.

Auch im Parcours gibt es U25-Debütanten

In der offenen Wertung der Deutschen Meisterschaften der Springreiter gehen mit Marie Ligges und Max Haunhorst zwei bei den Senioren noch völlig unbefleckte U25-Athleten an den Start. Marie Ligges setzt auf ihr Top-Pferd Corcovado L, mit dem sie zuletzt im Großen Preis von Wiesbaden nach einigen Fehlern aufgab. Drei weitere Damen starten in der offenen Konkurrenz: Simone Blum, Sandra Auffarth und Angelique Rüsen. Sie alle treten an gegen unter anderem die Titelverteidiger, Mario Stevens und Starissa. Das Paar hat ja nun bereits gemeinsame Nationenpreis-Erfahrungen vorzuweisen und schlug sich da, wie auch im Großen Preis von St. Gallen, sehr respektabel.

Für das „A-Team“ Deutschlands gibt es anderswo nicht nur viel Ehre, sondern auch richtig viel Geld zu gewinnen. Weder André Thieme, noch Marcus Ehning, Jana Wargers oder Richard Vogel starten in Balve. Wargers und Vogel werden wohl beim Nationenpreisturnier in La Baule (FRA) gefragt sein.

Stilistin Sophie Hinners startet in Balve in der Damen-Konkurrenz. Dort ritt sie bereits 2021 zum Titel mit Vittorio, mit dem es in den vergangenen Tagen auch schon gut lief im Parcours. Bei den Amazonen werden unter anderem auch die Vier-Sterne-Sieger Teike Carstensen und Greece erwartet.

Tickets, TV-Zeiten und Übertragungen

Für alle Tage in Balve gibt es Stand 6. Juni 2023 noch Tickets. Sie kann man hier erwerben, die Kosten belaufen sich bspw. auf 7,50 Euro pro Person mit einem Familienticket am Donnerstag.

Alle Prüfungen können alternativ auch live oder im Nachhinein auf ClipMyHorse.TV geschaut werden. Darüber hinaus werden die Höhepunkte des Wochenendes auch vom WDR übertragen:

Samstag, 10. Juni 2023 | 15:45 Uhr – 17:15 Uhr | WDRSport im Westen live – DM Balve

Sonntag, 11. Juni 2023 | 15:15 Uhr – 17:10 Uhr | WDR DM Balve – Dressur Kür und Finale Springen

Auch interessant