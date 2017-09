FEI ruft Two Hearts-Kampagne ins Leben

Zum Olympiajahr hat der Weltreiterverband FEI eine besondere Werbekampagne für den Pferdesport lanciert: Two Hearts.

Die FEI will auch Nicht-Pferdeleuten verständlich machen, wieso es zwischen Reitern und Pferden eine so innige Beziehung gibt. Für die Einführung der „Two Hearts“ genannten Kampagne hat die FEI einen Videoclip auf YouTube eingestellt. Er beschreibt, worum es geht und lässt diverse prominente Reiter sowie Pfleger und Zuschauer beim Weltcupfinale in Göteborg zu Wort kommen.