Moritzburg: Die ersten Bundeschampions sind gekürt

Erstmalig waren die Moritzburger Championatstage zugleich Schauplatz für das Bundeschampionat des Deutschen Fahrpferdes. Neben den Schweren Warmblütern und Ponys waren daher auch die Warmblüter auf dem sächsischen Landesgestüt zu Gast.

Bisher hatten die vier- bis siebenjährigen Fahrpferde ihre Bundeschampions immer Anfang September in Warendorf ermittelt. 2019 war die Veranstaltung aufgrund der geringen Nennungszahlen der letzten Jahre allerdings erstmalig nach Moritzburg verlegt worden. Im Rahmen der 18. Moritzburger Championatstage gab es demnach gleich sechs neue Titelträger: jeweils zwei bei den Warmblütern, den Schweren Warmblütern und den Ponys.

Noble Lady und Don Jovy gewinnen Bundeschampionat des Deutschen Fahrpferdes

In der Altersklasse der vier- und fünfjährigen Deutschen Fahrpferde heißt die neue Bundeschampionesse Noble Lady. Die vierjährige DSP Stute v. Feiner Fürst-Rich Charly I (Z.: Gestüt Bretmühle Strauß & Winkler) wurde von Bettina Winkler im Finale mit Fremdfahrertest vorgestellt. Insgesamt kam Noble Lady dort auf 26,72 Punkte – Fremdfahrer Christian Koller aus Warendorf vergab sogar die Höchstnote 10,0. Den Titel der Vize-Championesse darf nun Fehmke v. Franziskus-Soliman de Hus (Z.: ZG Jutta u. Karl-Heinz Meyer) tragen. Die fünfjährige Hannoveraner Stute erhielt von den Richtern viel Lob für ihre Ausdrucksstärke. Mit der Gesamtnote 24,36 setzte sie sich an den Leinen von Fokko Straßner am Ende recht knapp gegen den gleichaltrigen Trakehner Deinheart v. Dürrenmatt-Donaufischer (Z.: Norbert Timm) mit Karl-Heinz Finkler durch (24,08).

Neuer Bundeschampion der sechs- und siebenjährigen Deutschen Fahrpferde ist Don Jovy v. Don Girovanni-Weltmeyer aus der Zucht von Kathi Funk. Den sechsjährigen DSP Wallach fuhr seine Besitzerin Kathrin Hansen selbst. Nach Dressur und Gelände kam das Paar auf die Gesamtnote 15,01. Auf Platz zwei reihten sich Chilly und Fritz Schwerdtfeger mit der Note 14,13 ein. Die sechsjährige DSP Stute v. Con Sherry (Z.: Annett Schwerdtfeger) führt über Muttervater Espontaneo auch spanisches Blut in den Adern. Dritter wurde der siebenjährige Oldenburger Chrispello v. Charmeur-Wilawander xx (Z.: Miriam Gellert) an den Leinen von Jean-Carsten Lüttig mit der Gesamtnote 14,04.

Loriot und Novana bei den Schwere Warmblütern vorne

Loriot v. Lomitas-Lord konnte sich bei den vier- und fünfjährigen Schweren Warmblütern durchsetzen. Der vierjährige Rapphengst vom Landgestüt Moritzburg kam gestern im Finale mit Dirk Hofmann auf die Wertnote 26,36. Ganz dicht dahinter auf Platz zwei sahen die Richter die gleichaltrige Anna Lisa v. Elbcapitän-Lord Brown, die von Jessica Wächter gefahren wurde (26.30). An dritter Stelle platzierte sich die vierjährige Brenda v. Lombardino-Ellington mit Bettina Winkler und der Note 24,8.

Das Bundeschampionat der sechs- und siebenjährigen Schweren Warmblüter sicherte sich Novana mit ihrer Besitzerin Jessica Wächter an den Leinen. Die siebenjährige Ellington-Celtis-Tochter erhielt eine Gesamtnote von 17,54. Vize-Champion wurde der siebenjährige Hengst Capitano v. Celsius-Veritas vom Landgestüt Moritzburg mit Dirk Hofman (17,5) vor Adele v. Elbcapitän-Epos mit der Note 17,14. Die sechsjährige Stute stellte ebenfalls Jessica Wächter vor.

Adina und Farfalla siegen bei den Fahrponys

Bei den vier- und fünfjährigen Fahrponys war es einmal mehr Bettina Winkler, die die neue Bundeschampionesse vorstellte. Diese trägt den Namen Adina und stammt von Hesselteichs Grimaldi-Sir Charles ab. Insgesamt kam die vierjährige Deutsche Reitpony-Stute aus der Zucht von Ulrich Müller gestern auf 25,5 Punkte. Auf Rang zwei landete mit Avici Ass ein Vertreter der Rasse Edelbluthaflinger. Der fünfjährige Hengst wurde von Kathrin Karosser gefahren (25,12). „Ein gut ausgebildetes und ausdrucksvolles Fahrpony mit einer sehr guten Perspektive“, lautete das mündliche Urteil der Richter. Dritter wurde der fünfjährige Welsh Cob Conan mit Jan Schuster (24,08) .

Das Bundeschampionat der sechs- und siebenjährigen Fahrponys gewann Farfalla mit dem Südtiroler Johann Weitlaner an den Leinen. Die siebenjährige Edelbluthaflinger-Stute wurde mit einer 17,37 benotet. Dahinter rangierte das Deutsche Reitpony Nessaja’s Golden Rush auf Platz zwei. Für den siebenjährigen Falben und seine Fahrerin Stefanie Knitt gab es insgesamt 17,26 Punkte. Das drittbeste Ergebnis erzielte mit dem sechsjährigen Hengst Starino und Dirk Hofmann ein weiterer Edelbluthaflinger (16,42).

Alle Ergebnisse von den Moritzburger Championatstagen finden Sie hier.