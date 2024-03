Ornago: Deutsches Para-Dressurteam siegreich

Heidemarie Dresing, Martina Benzinger, Regine Mispelkamp und Isabell Nowak gingen am Wochenende beim Para-Turnier im italienischen Ornago als Team Deutschland an den Start. Und als Sieger fuhren sie wieder nach Hause.

Ein erfahrenes Team hatte Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer bei dem ersten Sichtungsturnier für die Paralympics, die vom 28. August bis 8. September in Paris stattfinden, an den Start geschickt. Alle vier Reiterinnen sind bereits Championate geritten – Heidemarie Dresing und Regine Mispelkamp sind die amtierenden Deutschen Meisterinnen. Bei den Weltmeisterschaften in Herning 2022 schrammten beide zwar knapp an den Medaillenrängen in der Kür vorbei, trugen aber dennoch zur Qualifikation für die in diesem Jahr bevorstehenden Paralympics bei. Schon in Tokio 2021 gewann Regine Mispelkamp Bronze.

Heidemarie Dresing ging in Ornago allerdings nicht mit Europameister Dooloop an den Start, sondern sattelte die neunjährige Fürstenball-Tochter Poesie. 74,770 Prozent erhielt das Grade II-Paar im Grand Prix A, 71,333 Prozent in Grade B. Damit siegte Dresing in beiden Prüfungen und trug 146,103 Punkte zum Mannschaftsergebnis bei.

Regine Mispelkamp (Grade V) ging mit dem zwölfjährigen Highlander Delight’s v. Florencio I an den Start. Das Paar sammelte insgesamt 145,728 Punkte, die sich aus 73,974 Prozent für ihren Ritt im Grand Prix A und 71,754 Prozent aus dem Grand Prix B zusammensetzten.

Isabell Nowak und Martina Benzinger vervollständigen das Team

Zweimal Platz drei in der Einzelwertung belegte Martina Benzinger (Grade I) mit ihrer Lipizzaner-Stute Nautika. Für den Grand Prix A erhielt das Paar 71,667 Prozent und für den Grand Prix B 74,097 Prozent. 145,764 Punkte machten das insgesamt, die Martina Benzinger zum Mannschaftsergebnis beitrug.

Vervollständigt wurde das deutsche Team durch Isabell Nowak und ihren Sir Donnerhall I-Sohn Siracusa. Wie Regine Mispelkamp startet auch Isabell Nowak in Grade V. Mit dem 13-jährigen Wallach belegte Nowak im Grand Prix A (69,060 Prozent) Platz sechs. Der Grand Prix B (72,456 Prozent) lief besser: Platz zwei. Mit insgesamt 141,516 sammelte sie dennoch die wenigsten Punkte und blieb das Streichergebnis.

Die deutsche Mannschaft kam somit insgesamt auf 437,595 Punkte und sicherte sich damit den Sieg. „Toll, so ein Sieg zu Beginn einer so wichtigen Saison – und das gegen durchaus namhafte Konkurrenz. Das gibt den nötigen Schwung, um motiviert weiter in Richtung Paris zu arbeiten“, sagte Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer.

Italien Zweiter, Belgien belegte Platz drei

Platz zwei ging an die Gastgeber aus Italien (434,959 Punkte), für die Sara Morganti mit Mariebelle, Francesca Salvade mit Escari, Carola Semperboni mit Paul und Federica Sileoni mit Leonardo starteten.

Für die Mannschaft aus Belgien gingen Michéle George mit Best of 8, Barbara Minneci mit Stuart, Kevin van Ham mit Eros van Ons Heem und Charlotte Couckuyt mit Picador an den Start. 433,515 Punkte holte das Team für Platz drei.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

