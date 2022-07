Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für die Weltmeisterschaften in Herning 2022!

Wer bei den Weltmeisterschaften in Dressur, Springen, Voltigieren und Para-Dressur vom 6. bis 14. August in Herning dabei sein möchte, sollte sich jetzt seine Tickets sichern! Noch sind Eintrittskarten für alle Disziplinen an allen Tagen verfügbar.

Man habe gehört, dass viele davon ausgehen, dass die Tickets für Herning 2022 bereits ausverkauft seien, aber das stimme nicht, betont Jens Trabjerg, einer der Organisatoren der Weltmeisterschaften 2022 in Dressur, Springen, Voltigieren und Para-Dressur. Zwar gibt es eine große Nachfrage, insbesondere für die Dressurprüfungen, aber es gibt noch immer freie Plätze für alle Disziplinen an allen Tagen und in verschiedenen Ticketkategorien.

Lediglich im VIP-Bereich seien nur noch ein paar Tische zu vergeben. Wer sich hier einen Platz in der ersten Reihe sichern möchte, sollte sich an diesen Kontakt wenden: VIP | Herning 2022.

Für alle anderen Plätze kann man sich hier Eintrittskarten sichern: ticket.herning2022.com.

Hier noch einmal die Daten, was wann wo passiert:

Stutteri Ask Stadion:

Dressur 6. – 10. August

Springen 10. – 14. August

BB Horse Arena:

Para-Dressur 10. – 14. August

Jyske Bank Boxen

Voltigieren 6. – 10. August

Wo unterkommen?

Wer mehrere Tage vor Ort verbringen möchte, kann sich an die Mitarbeiter des Organisationsteams wenden. Sie helfen dabei, Hotelzimmer in Herning und Umgebung zu finden. Zudem sind noch Plätze auf dem unmittelbar an das Veranstaltungsgelände grenzenden Campingplatz frei.

Alle Infos gibt es unter www.herning2022.com.