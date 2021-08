Sport am Wochenende: Pony-EM, Bundeschampionate, DM Fahren

Dieses Wochenende stehen die zwei- und vierbeinigen Nachwuchstalente im Fokus.

Pony-Europameisterschaften in Strzegom

Die Children, Junioren und Jungen Reiter haben schon vorgelegt, nun gehen auch die Ponyreiter auf Medaillenjagd. Im polnischen Strzegom finden die Pony-Europameisterschaften in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit statt. Schon heute geht es auf dem Dressurviereck los, ab morgen wird es dann auch im Parcours spannend. Zuerst werden die Mannschaftsmedaillen vergeben, anschließend stehen die Einzelentscheidungen an.

Weitere Informationen unter http://strzegomponies.pl

Bundeschampionate in Warendorf

Eine ausführliche Vorschau für die Bundeschampionate inklusive aller qualifizierten Pferde und Ponys haben wir bereits gestern hier veröffentlicht. Wie schon im letzten Jahr findet das Treffen der Nachwuchspferde in Warendorf im komprimierter Form statt, also nicht mehr auf zwei Wochen verteilt, sondern Reitpferde, Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitspferde bzw. -ponys tragen ihre Entscheidungen alle gemeinsam an einem Wochenende aus. Bis zu 4.000 Zuschauer pro Tag dürfen das Geschehen in Warendorf live verfolgen.

Weitere Informationen unter www.bundeschampionate.tv

Deutsche Meisterschaften der Zweispänner und Vierspänner in Drebkau

Im brandenburgischen Drebkau werden die Deutschen Meisteran den Leinen gekürt. Eine tolle Kulisse bietet der Schlosspark Raakow – wobei das dazugehörige Schloss seit einem Brand vor einigen Jahren nur noch als Ruine erhalten ist. Neben den Titelkämpfen ist Drebkau zudem Qualifikation für den FEI-Weltcup und letzte Sichtung für die anstehenden Championate der Fahrer.

Weitere Informationen unter www.ruf-drebkau.de

Deutsche Meisterschaften und Deutsche Jugendmeisterschaften Distanzreiten in Rotenburg an der Fulda

Weitere Informationen unter www.zsaa.org

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI3*/CSI3*) in Donaueschingen

Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de/index.php/events-2019/chi_donaueschingen

Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) in London/GBR

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Hörstel); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Christian Kukuk (Hörstel); Zoe Osterhoff (Hamm).

Weitere Informationen unter www.gcglobalchampions.com

Internationales Springturnier (CSI4*/1*/YH1*) in Opglabbeek/BEL

CSI4*: Jens Baackmann (Münster); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Marcus Ehning (Borken); Jens Hilbert (Darmstadt); Tobias Meyer (Esterwegen); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Katharina Offel (Deutschland); Jana Wargers (Ibbenbüren).

CSI1*/YH1*: Laurenz Buhl (Münster); Deborah-Ann Dierkes (Pullach); Theresa Kamps (Kamen); Ellen Krezel (Hodorf); Joana Ossenberg-Engels (Neuenrade).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Traverse City/USA

CSI3*: Wilhelm Genn (Deutschland).

Weitere Informationen unter www.traversecityhorseshows.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/Ch/P) in Zandhoven/BEL

CDI3*: Meike Lang (Murrhardt); Lena Waldmann (Werder).

CDIY: Jana Spallek (Geilenkirchen).

CDIJ: Isabelle Dülffer (Niestetal).

CDICh: Katharina Dülffer (Niestetal); Cesarine von Eicken (Lütjensee).

CDIP: Jona-Emily Bomberg (Florstadt); Cesarine von Eicken (Lütjensee).

Weitere Informationen unter www.belgiumdressageevents.be

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/3*-L/3*-S/2*-L) in Le Pin au Haras/FRA

CCIO4*: Heike Jahncke (Elsoff); Juliana Kaup (Warendorf); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

CCI3*-L: Cord Mysegaes (Ganderkesee).

CCI3*-S: Juliana Kaup (Warendorf).

CCI2*-L: Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Sandra Simon (Deutschland).

Weitere Informationen unter www.legrandcomplet.fr

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 1* Gijon/ESP vom 12. bis 18. August; www.clubhipicoastur.com

CSI 2*/1*/YH Houten/NED vom 11. bis 18. August; www.csihouten.nl

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 12. bis 18. August; www.azelhof.be

CSI 2* Sharjah/UAE vom 12. bis 14. August; www.serc.ae