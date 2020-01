Sport am Wochenende: Punktejagd in Leipzig

Schon ab morgen wird es bei der Partner Pferd in Leipzig spannend! Die Weltcup-Saison 2019/20 nähert sich langsam dem Ende, da heißt es auch für die deutschen Reiter noch einmal möglichst viele Punkte zu sammeln. Denn nur die besten 18 der Westeuropa-Liga dürfen zum Weltcup-Finale nach Las Vegas!

Internationales Weltcup-Spring-, Fahr- und Voltigierturnier (CSI-W5*, CAI-W, CVI-W) „Partner Pferd“ in Leipzig

In Leipzig geht der Weltcup in die nächste Runde. Nach zehn von 14 Etappen liegen in der Westeuropa-Liga die meisten Reiter noch dicht beisammen, sprich: Da kann noch einiges passieren! Sein Ticket bereits sicher in der Tasche haben, dürfte allerdings Marcus Ehning. Nach Platz vier in Basel hat er nun insgesamt 46 Punkte auf dem Konto und ist aktuell Fünfter – die besten 18 dürfen Anfang April nach Las Vegas fahren. Spannend bleibt es hingegen für Christian Kukuk (13.), Daniel Deußer (14.) und Christian Ahlmann (29.), die in Leipzig allesamt an den Start gehen werden. Vier der besten Nachwuchsreiter in Deutschland treten beim Goldenen Sattel gegeneinander an.

Internationales Springturnier (CSI3*) vom in Abu Dhabi/UAE

Ein bisschen weiter weg zieht es Jörg Naeve, David Will und Holger Wulschner: zur Al Shiraa’aa International Horse Show. Das noch relativ junge CSI4*-Turnier lockt mit Sonnenschein – in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, herrschen momentan angenehme 22 Grad.

