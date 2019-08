Sport am Wochenende: Von DM bis WM

Die Voltigierer küren dieses Wochenende in Alsfeld ihre neuen deutschen Meister. Mit dabei sind drei von vier Titelverteidigern. Und bei den Weltmeisterschaften der Islandpferde in Berlin lautet das Motto: „Let’s Tölt!“

Deutsche Meisterschaft Voltigieren Senioren in Alsfeld

Für die Voltigierer geht es nur zwei Wochen nach den Europameisterschaften in Ermelo zu den Deutschen Meisterschaften nach Alsfeld. Mit Thomas Brüsewitz wird dort auch der Titelverteidiger bei den Herren am Start sein. Die amtierende Deutsche Meisterin Kristina Boe war bereits Anfang des Jahres beim Weltcup in Leipzig offiziell aus dem Sport verabschiedet worden. Bei den Gruppen wird Fredenbeck I vom Landesverband Hannover versuchen, die Goldmedaille aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Auch Johannes Kay und Janika Dirks nehmen in Alsfeld die Mission Titelverteidigung in Angriff.

Weltmeisterschaften der Islandpferde in Berlin

Schon zum zweiten Mal finden die Weltmeisterschaften der Islandpferde in der deutschen Hauptstadt statt. Der Pferdesportpark Karlshorst ist über eine Woche lang Schauplatz für die sportlichen Wettkämpfe und ein buntes Rahmenprogramm. Bereits am vergangenen Wochenende traf der traditionelle Stafettenritt vom letzten Austragungsort der WM in den Niederlanden bis nach Berlin am Brandenburger Tor ein.

Internationales Springturnier (CSI5*/2*/1*) in Valkenswaard/NED

Die 15. Etappe der Global Champions Tour 2019 wird im niederländischen Valkenswaard auf der Anlage von Jan Tops, dem Initiator der hochdotierten Serie, ausgetragen. Sechs deutsche Reiter werden in Valkenswaard um weitere Punkte für das Ranking kämpfen. Dieses wird aktuell von dem Belgier Pieter Devos angeführt, gefolgt von Ben Maher aus Großbritannien. Bester Deutscher ist Daniel Deußer auf Platz drei. Marcus Ehning (9.) und Christian Ahlmann (10.) runden momentan die Top Ten ab.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Riesenbeck); Marco Kutscher (Bad Essen)

CSI2*: Nicola Pohl (Marburg); Anna Maria Kuhlmann (Neuenkichen-Seescheid); Xenia Erichsen (München); Sophie Hinners (Vieden)

CSI1*: Julia Sonnen (Pulheim).

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI3*/CSI2*) mit Piaff-Förderpreis in Verden

Internationales Springturnier (CSI3*) in Spangenberg

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) in Dublin/IRL

Alexander Kisselbach (Buseck)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Opglabbeek/BEL

CSI3*: Uwe Schmitz (Nettetal); Tobias Woltering (Bad Bentheim)

CSI1*: Maxine Riebel (Kehl)

Internationales Springturnier (CSI3*) in Traverse City/USA

Wilhelm Genn (Deutschland)

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S) in Le Pin au Haras/FRA

CCIO4*: Andreas Ostholt (Warendorf)

CCI3*-L: Libussa Lübbeke (Wingst); Franca Lüdeke (Warendorf)

CCI3*-S: Kai-Steffen Meier (Deutschland)

CCI2*-L: Emma Brüssau (Warendorf); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Sandra Simon (Deutschland)

CCI2*-S: Leonard Brüssau (Schriesheim)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S) in Kronenberg/NED

CCI4*-S: Vanessa Bölting (Münster); Andreas Dibowski (Döhle); Johannes Hayessen (Eyendorf); Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt); Jög Kurbel (Rüsselsheim am Main); Sabrina Mertens (Heidmühlen); Christina Paintmayer (Eggenfelden); Jerome Robine (Darmstadt); Dirk Schrade (Heidmühlen); Anna Siemer (Salzhausen)

CCI3*-S: Calvin Böckmann (Lastrup); Konstantin Harting (Königswinter); Clemens Hayessen (Eyendorf); Jerome Robine (Darmstadt); Dirk Schrade (Heidmühlen); Anna Siemer (Salzhausen)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) in Hartpury/GBR

Josephine Schnaufer (Neitersen)

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

