Turniere am Wochenende: Agravis-Cup in Oldenburg und Weltcup in Lyon

Der Agravis Cup in Oldenburg lockt am kommenden Wochenende so viele Reiter in die Weser-Ems-Hallen wie lange nicht. Und in Lyon feiert man 30. Geburtstag. Die Turniere am Wochenende.

Turniere am Wochenende: Inland

Schon im Vorfeld bejubelten die Veranstalter des Agravis-Cups in Oldenburg das große Interesse am Turnier. Allein in der Youngstertour für sieben- und achtjährige Springpferde seien 120 Nennungen zu verzeichnen, so vermeldet man auf der Webseite des Turniers. Für die große Tour liege die Zahl bei 70 Starterinnen und Startern. Dressur wird in Oldenburg natürlich auch geritten. Das Halbfinale der „Derby Stars von Morgen“ lockt ein 25 Teilnehmer großes Starterfeld in das Dressurviereck der Weser-Ems-Hallen.

Nationales Dressur- und Springturnier (CDN/CSN) vom 31. Oktober bis 3. November in Oldenburg

Turniere am Wochenende: Auslandsstarts

Die Veranstalter des Equita Lyon haben Grund zu Feiern: Das Turnier feiert seinen 30. Geburtstag mit erstklassigem Sport. Gleich vier Mal Weltcup-Spannung gibt es am kommenden Wochenende in Lyon zu erleben. Die Ponyreiter, Fahrer, Spring- und Dressurreiter tragen je eine Weltcup-Etappe auf dem Messegelände der französischen Stadt aus. Genannt haben aus deutscher Sicht zum Beispiel die aktuell Führende der Weltrangliste Dressur, Isabell Werth. Sie und DSP Quantaz werden unter anderem auf den Vierzehnten der olympischen Kür von Paris treffen: Patrik Kittels Touchdown geht sein erstes internationales Turnier seit Olympia. Im Springen hält beispielsweise der Großverdiener des Nations League-Finales in Barcelona, Richard Vogel, die deutschen Farben hoch.

Internationales Weltcup-Spring-; Dressur- und Fahrturnier (CSI5*-W/CDI-W/CAI-W) vom 29. Oktober bis 3. November in Lyon/FRA

CSI5*-W: Sandra Auffarth (Ganderkesee); Maximilian Lill (Löningen); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten).

CDI-W: Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn); Sönke Rothenberger (Bad Homburg); Dorothee Schneider (Framersheim); Isabell Werth (Rheinberg).

CAI-W: Anna Mareike Meier (Negernbötel); Georg von Stein (Modautal).

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 30. Oktober bis 3. November in Samorin/SVK

Jens Christ (Dreieich); Anna Ebert (Oelsnitz); Max Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald); Mick Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Schönberg (Deutschland); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 30. Oktober bis 3. November in Monterrey, La Silla/MEX

Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Daniel Deußer (Deutschland); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 31. Oktober bis 3. November in Vejer de la Frontera/ESP

Leonie Böckmann (Lastrup); Katharina Offel (Deutschland); Angelina Zweig (Dresden).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 25. Oktober bis 2. November in Leeuwarden/NED

Hannes Ahlmann (Reher); Katrin Eckermann (Sassenberg); Marcus Ehning (Borken); Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen).

Internationales Dressur- und Paradressurturnier (CDI3*/CPEDI3*) vom 31. Oktober bis 3. November in Motesice/SVK

CDI3*: Ann-Christin Wienkamp (Ladbergen).

CPEDI3*: Grade I: Martina Benuinger (Rudolstadt); Grade III: Steffen Zeibig (Arnsdorf).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 30. Oktober bis 3. November; www.peelbergen.eu

CSI 2*/1*/YH Oliva/ESP vom 29. Oktober bis 3. November; www.metoliva.com

