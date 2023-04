Waregem: Deutsche Para-Dressurreiter holen Platz zwei

Insgesamt zehn Nationen gingen beim internationalen Turnier in Waregem, Belgien an den Start. Die deutsche Para-Dressurmannschaft konnte sich in dieser Konkurrenz den zweiten Platz sichern. Den Sieg holten sich die Nachbarn aus den Niederlanden.

439,299 Punkte lautete das beste Gesamtergebnis beim internationalen Turnier der Para-Dressurreiter in Belgien. Das war das Ergebnis der Niederländer. Mit insgesamt 432,730 Punkten sicherte sich Team Deutschland den zweiten Platz. Einen großen Teil trug Heidemarie Dresing (Grade II) zum deutschen Erfolg bei. Die WM-Teilnehmerin und Viertplatzierte der Paralympics 2021 aus Rheda-Wiedenbrück ging mit ihrem neuen Pferd Dooloop an den Start. Das Paar konnte sowohl den Grand Prix A (73,966 Prozent) als auch den Grand Prix B (73,900 Prozent) für sich entscheiden und damit 147,866 Punkte zum Teamergebnis beitragen. Einen weiteren Sieg holte sich die 67-Jährige in der Kür: Mit 77,880 Prozent setzte sie sich mit Dooloop auch hier an die Spitze.

Auch Melanie Wienand und Isabell Nowak trugen jeweils mehr als 140 Punkten zum Gesamtergebnis bei. Melanie Wienand (Grade III) nahm im Sattel von Lemony’s Loverboy Platz und erreichte 72,733 Prozent im Grand Prix A und 70,300 Prozent im Grand Prix B. Damit sammelte die Osnabrückerin insgesamt 143,033 Punkte für die Mannschaft. Mit weiteren 141,831 Punkten füllte Isabell Nowak (Grade V) das deutsche Punktekonto. Die mit der Stensbeck-Plakette ausgezeichneten Pferdewirtschaftsmeisterin sattelte Siracusa und ritt die Stute zu 70,436 Prozent im Grand Prix A und weitere 71,395 Prozent im Grand Prix B.

Der einzige Mann im deutschen Team war Steffen Zeibig (Grade III). Der Arnsdorfer sammelte mit 68,033 Prozent im Grand Prix A und 68,633 Prozent im Grand Prix B insgesamt 136,666 Punkte. Vierbeiniger Partner unter dem Sattel war dafür Patamon.

Ebenfalls aufs Siegerpodest schaffte es die Mannschaft aus Italien, die hinter den Niederlanden und Deutschland den dritten Platz belegte. Einen Großteil der Punkte für Italien sammelte dabei Sara Morganti (Grade I), die in beiden Prüfungen jeweils mehr als 75 Prozent für ihre Ritte erhielt.

Hier kommen Sie zu allen Ergebnissen vom Para-Turnier in Waregem.

