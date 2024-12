Neuer FN-Film: Stallbesuch bei Sandra Auffarth

Ganderkesee/GER – Für die sechste und letzte Folge des Jahres 2024 traf das Filmteam der Deutschen Reiterlichen Vereinigung Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Sandra Auffarth und ihr Spitzenpferd Viamant du Matz zuhause in Ganderkesee. Sandra Auffarth zeigt in dem Film unter anderem, wie sie ihre Pferde für den Sport managt und ganz individuell auf sie eingeht.

„Ich achte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Pferdes. Deshalb wird das eine vor dem Weidegang geritten. Der andere ist aber beim Reiten entspannter, wenn er vorher drei Stunden auf der Weide war. So ist es bei jedem Pferd total unterschiedlich“, beschreibt sie.

Die 37-jährige Pferdewirtschaftsmeisterin ist mit Pferden aufgewachsen und hat alle Stationen für Nachwuchsvielseitigkeitsreiter in Deutschland durchlaufen. Nach dem Abitur wurde sie in die Perspektivgruppe Vielseitigkeit berufen. Fünf Jahre lebte und trainierte sie in Warendorf, bevor sie 2011 mit zwei abgeschlossenen Ausbildungen als Pferdewirtin und als Sport- und Fitnesskauffrau in ihre Heimat Bergedorf bei Ganderkesee zurückkehrte. Dort führt sie seitdem den elterlichen Zucht- und Ausbildungsbetrieb.

Sandra Auffarth feierte ihre bislang größten Erfolg mit Opgun Louvo 2012 mit dem Gewinn von Team-Gold bei den Olympischen Spielen in London und der Bronzemedaille in der Einzelwertung. Den Höhepunkt ihrer gemeinsamen Karriere 2014 bildete der Gewinn von Doppel-Gold bei den Weltmeisterschaften in Caen in Frankreich.

Insgesamt traf sich die FN im Rahmen der Serie „Stallbesuch bei …“ in diesem Jahr mit sechs Reitern, um sie beim täglichen Umgang mit ihren Pferden zuhause zu beobachten. Die Porträts umfassen Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und TSF Dalera BB sowie die Springreiter Richard Vogel mit United Touch S und Andre Thieme mit DSP Chakaria. Hinzu kommen Porträts von zwei Nachwuchstalenten: Vielseitigkeitsreiter Jérôme Robiné mit seinem Spitzenpferd Black Ice sowie Dressurreiter Raphael Netz und Great Escape Camelot.

Hier entlang geht es zum Film über Sandra Auffarth.

– AK/fn-press-