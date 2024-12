Max Kühner Top-Verdiener unter den Springreitern

Middelkerke/BEL – Die belgische Ergebnisplattform Hippomundo hat einige interessante Statistiken hinsichtlich des vergangenen Springsport-Jahres veröffentlicht. Unter dem Titel „The Best of 2024“ zeigte das Portal auf seiner Instagram-Seite beispielsweise, wer der gewinnreichste Reiter des Jahres war. Es handelt sich um den Wahl-Österreicher Max Kühner, der mit seinen Pferden nicht weniger als 2,09 Millionen Euro erritt. Auf Platz zwei folgt der Schweizer Martin Fuchs mit einer Gewinnsumme von 2,07 Millionen Euro. Der Brite Ben Maher kommt auf 1,90 Millionen vor dem ersten Deutschen Daniel Deußer mit 1,85 Millionen. Auch Olympiasieger Christian Kukuk befindet sich in den Top Ten auf Platz sieben mit 1,57 Millionen.

Leone Jei und Foxy de la Roque mit meisten 5*-GP-Siegen

Die beiden Pferde mit den meisten gewonnen 5*-Grand Prix sind Leone Jei (unter Martin Fuchs) und die erst neunjährige Stute Foxy de la Roque, die unter dem Luxemburger Victor Bettendorf erfolgreich war und mittlerweile an Karl Cook in die USA verkauft wurde. Foxy de la Roque erzielte dabei bei drei Starts in 5*-Grand Prix in Rom, Lyon und Riad drei Siege. Das Pferd mit der höchsten Gewinnsumme ist H&M Indiana unter der Schwedin Malin Baryard-Johnsson mit 1,397 Millionen Euro vor Leone Jei unter Martin Fuchs mit 1,395 Millionen und Donatello d`Auge unter dem Franzosen Julien Epaillard mit 1,20 Millionen. Killer Queen und dem Deutschen Daniel Deußer kommt als Vierte auf 1,13 Millionen vor Weltmeister King Edward mit 1,09 Millionen.