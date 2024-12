Patrik Kittels Scandic mit 25 Jahren gestorben

Auf seiner Instagram-Seite gab der schwedische Dressurreiter Patrik Kittel den Tod seines Erfolgspferdes Scandic bekannt. Der 1999 geborene KWPN-Hengst war über viele Jahre sein größtes Erfolgspferd und brachte ihn bis zu seinem ersten Olympiaauftritt.

„RIP, Pferd meines Lebens“, schreibt Patrik Kittel. „Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal die Funken in deinen Augen sah. Das waren dieselben Funken, die ich sah, als ich mich verabschieden musste … Wir haben so viel zusammen gemacht, so viele Erinnerungen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber eines weiß ich ganz sicher, dass du mich nie im Stich gelassen hast… Du hast mich immer aufgemuntert und warst immer da, wenn ich einen Freund brauchte, um meine eigene Unsicherheit zu verscheuchen. Ich möchte Jan und Annike und der Familie Schep danken, dass sie sich immer bestens um gekümmert haben. Und meiner Familie, meinem Team und allen, die uns immer unterstützt haben. Es war mir eine Ehre, Scandiman!“

Bronze bei den Europameisterschaften 2011

Scandic genoss seinen 2016 Ruhestand bei Patrik Kittel in Nottuln. Kittel übernahm den Fuchshengst von Solos Carex, nachdem dieser als Finalist bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Verden am Start gewesen war. Sein Grand Prix-Debüt gab das Paar 2009 in Bremen. Im selben Jahr waren die beiden bei ihren ersten Europameisterschaften in London unterwegs und wurden mit dem Team Vierte. 2010 folgte der Auftritt bei den Weltreiterspielen in Lexington/Kentucky.

Sein größtes Highlight erlebte das Paar 2011. Patrik Kittel gewann mit Scandic Bronze in der Kür bei den Europameisterschaften in Rotterdam. Mit dem schwedischen Team wurden sie zudem Vierte, im Special erreichten sie Platz fünf. 2012 folgte der große Auftritt vor Olympischer Kulisse in London, wo die beiden mit dem Team Platz fünf erreichten. Auch bei den Weltreiterspielen in Caen waren sie 2014 noch einmal am Start. Es wurde Platz sechs mit dem schwedischen Team. Zuletzt wurden sie Vierte beim Weltcup-Finale 2016 in Göteborg. Im selben Jahr verabschiedete Kittel Scandic in Falsterbo feierlich aus dem Sport. Seitdem erlebte Scandic einen langen, glücklichen Ruhestand. Als Deckhengst trat er wenig in Erscheinung.