Turniere am Wochenende

Die Zeit zwischen den Jahren ist bei so manchem Reiter ganz und gar nicht still. So gibt es auch zwischen dem Zweiten Weihnachtsfeiertag und Silvester mehrere Turniere mit deutscher Beteiligung.

Warendorf/GER – Auch kurz nach Weihnachten gibt es Turniere am Wochenende. In Mechelen startet Daniel Deußer bei seinem Heimturnier und man tritt im Springen, der Dressur und bei den Vierspännerfahrern zum Weltcup an. In Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten reitet man bei angenehm warmen Temperaturen.

Internationales Weltcup-Spring-, Dressur- und Fahrturnier (CSI5*-W/CDI-W/CAI-W) vom 26. bis 30. Dezember in Mechelen/BEL

CSI5*-W: Sandra Auffarth (Ganderkesee); Daniel Deußer (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Efringen-Kirchen); Katrin Eckermann (Sassenberg).

Finale Pony Trophy: Hannah Blandfort (Linnich).

CDI-W: Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer); Dorothee Schneider (Framersheim).

CAI-W: Georg von Stein (Modautal).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 26. bis 29. Dezember in Fujairah/UAE

Sophie Hinners (Pfungstadt); David Will (Marburg).