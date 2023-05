Olympia- und WM-Silbermedaillengewinnerin Adrienne Lyle ist schwanger

Reiternachwuchs für die USA. Dressurreiterin Adrienne Lyle erwartet ein Mädchen.

Anfang Oktober soll die erste Tochter von Adrienne Lyle und ihrem Mann, dem Tierarzt David Da Silva, zur Welt kommen. Lyle (38) gehörte in den vergangenen Jahren zu den beständigen Größen des US-Dressursports.

Sowohl bei den Weltreiterspielen in Tryon 2018 als auch den Olympischen Spielen 2021 in Tokio half sie mit, jeweils die Silbermedaille zu gewinnen. Dabei saß sie beide Male im Sattel des 16-jährigen Hannoveraner Hengstes Salvino. Auch bei den Weltmeisterschaften in Herning waren die beiden am Start, allerdings medaillenlos. Dennoch reichte Rang sechs mit der Mannschaft, um den USA einen Startplatz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu sichern.

Bis dahin hat Adrienne Lyle nun erst einmal andere Aufgaben. Diese Saison will sie sich auf das Unterrichten ihrer Schüler konzentrieren. Gegenüber dressage-news.com sagte sie: „Wir sind nun bei der Fünf-Monats-Marke angelangt und es sieht alles gut aus.“

Lyle und ihr Mann leben in Wellington, Florida.