Baloubet du Rouet lebt nicht mehr

Im stolzen Alter von 28 Jahren ist der Ausnahmehengst Baloubet du Rouet gestorben. Seine größten Erfolge erzielte er unter dem Brasilianer Rodrigo Pessoa.

Er ist eine Legende unter den Springpferden, stand dreimal an der Spitze des Weltcup-Finales und krönte seine Karriere 2004 mit Olympischem Einzelgold unter Rodrigo Pessoa. Der Selle Francais-Hengst Baloubet du Rouet lebt nicht mehr und hinterlässt 198 Kinder, davon 28 gekörte Söhne und 170 Zuchtstuten, sieben davon sind Staatsprämienstuten.

Ein Ausnahmetalent unter dem Sattel…

1989 erblickt der Fuchshengst das Licht der Welt. Vater des Ausnahmehengstes ist Galoubet, den auch Nick Skeltons Quick Star an selbiger Stelle im Pedigree stehen hat. Muttervater ist der Selle Francais Starter. Seine ersten Erfahrungen in schweren Springen machte der Hengst 1996 unter Nelson Pessoa, ehe er in den Stalltrakt zu Pessoas Sohn Rodrigo wechselte. Dieser ritt den Hengst seit dem von Erfolg zu Erfolg. 1998 beginnend mit dem Sieg im Weltcup-Finale, den sie 1999 und 2000 nochmal wiederholten. Die Olympischen Spiele beendeten die beiden 2000 in Sydney mit der Mannschaftsbronzemedaille. Vier Jahre später krönten sie ihre gemeinsame Karriere mit Olympischem Gold in der Einzelwertung in Athen. Insgesamt gewannen die beiden mehr als ein Dutzend schwere Springen und verdienten dabei mindestens 400.000 Euro.

… und als Vererber

Der Galoubet-Sohn machte sich nicht nur im Parcours gut, auch seine Karriere als Vererber kann sich sehen lassen. Insgesamt verdienten seine knapp 200 Nachkommen mehr als vier Millionen Euro. Den Löwenanteil trägt dazu Chaman mit 1,8 Millionen Euro bei. Der dunkelbraune Sohn geht seit 2010 erfolgreich unter Ludger Beerbaum im Sport. Ebenso erfolgreiche Kinder sind die Olympiastute Sydney une Prince von Roger Yves Bost (FRA) und Palloubet d’Halong, der einst unter Jannika Sprunger (SUI) ging, ehe er 2013 für elf Millionen Euro in den Stall Tops wechselte. Seitdem geht er unter Jan Tops‘ Ehefrau Edwina Tops-Alexander, die Ende Juli ihr erstes Kind bekommen hat.

Abschied nehmen

Bereits am 7. August musste der Brasilianer Rodrigo Pessoa Abschied von seinem Erfolgspferd nehmen. Auf Instagram schreibt er dazu: „Du bist als wildes fünfjähriges Kind zu uns gekommen und hast bei deinem ersten Sprung sehr großes Potenzial gezeigt. Der Start war nicht leicht, aber du warst so intelligent, dass Du alles sehr schnell verstanden hast. Du bist groß geworden, um eines der besten Pferde in der Geschichte zu werden. Talent, Schönheit, Energie, Power, Qualität und Eleganz haben dich zum Besten gemacht.“