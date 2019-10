Benjamin Wulschner ist Vater geworden

Das Jahr 2019 wird Benjamin Wulschner wohl noch lange in guter Erinnerung bleiben. Es gab einige Turniererfolge, die Hochzeit mit seiner Lebensgefährtin Vicky – und nun noch das Babyglück.

Mia Charlott heißt die Tochter von Benjamin und Vicky Wulschner. Sie erblickte am 10. Oktober das Licht der Welt und ist wohl auf. Erst im Juni hatte Benjamin Wulschner seine Vicky geheiratet – einen Tag nach dem Hamburger Derby, wo Wulschner mit seiner Bangkok Girl ja die 1. Qualifikation gewinnen konnte – nun also ist das Familienglück perfekt.

Wie der Springreiter auf das Jahr 2019 zurückblickt? „Das lief wirklich mehr als gut. Wenn es die nächsten paar Jahre auch so weitergehen würde, wäre das toll. Die Hochzeit, jetzt die Geburt meiner Tochter, und auch meine Pferde sind aktuell super in Schuss“, sagt Wulschner. Das stellte er erst am vergangenen Wochenende in Sachsen unter Beweis, wo er erneut Top-Pferd Bangkok Girl PP sattelte und mit der Balou du Rouet-Tochter im Großen Preis von Chemnitz auf den fünften Platz galoppierte.

Bekanntschaft gemacht

Die Fuchsstute hat Mia-Charlott mittlerweile auch schon beschnuppern dürfen.

Seine Frau Vicky beschreibt Benjamin Wulschner als echte Powerfrau: „Eigentlich hat sich in meinem Alltag mit den Pferden seit der Geburt von Mia Charlott gar nicht so viel verändert. Meine Frau kümmert sich unheimlich viel. Aber wir wohnen ja auch direkt über dem Stall, dadurch wird das auch viel einfacher.“ Hier und da legt Benjamin Wulschner aber mal eine kleine Extra-Pause ein, um nach seiner kleinen Familie zu sehen.

St.GEORG wünscht alles Gute. Herzlich Willkommen, kleine Mia Charlott!