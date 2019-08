Berufsreiterchampion Martin Sterzenbach aus dem Krankenhaus entlassen

Am vergangenen Wochenende war es im Großen Preis auf dem Hebborner Hof in Bergisch Gladbach zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem Berufsreiterchampion Martin Sterzenbach schwer verletzt wurde und sein Pferd starb. Von Sterzenbach gibt es nun Am vergangenen Wochenende war es im Großen Preis auf dem Hebborner Hof in Bergisch Gladbach zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem Berufsreiterchampion Martin Sterzenbach schwer verletzt wurde und sein Pferd starb. Von Sterzenbach gibt es nun gesundheitlich gute Nachrichten.