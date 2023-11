Beste Pferdewirt-Auszubildende 2023 ausgezeichnet

Die besten Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister ihres Jahrgangs wurden in Warendorf geehrt. Dr. Dennis Peiler hielt eine Rede mit mahnenden Worten.

Insgesamt 131 Pferdewirte und 25 Pferdewirtschaftsmeister wurden bei der diesjährigen Stensbeck- und Graf von Lehndorff-Feier in Warendorf für ihre guten Prüfungsleistungen herausgestellt.

„Sie vertreten die Besten unseres Berufsausbildungs-Systems – darauf dürfen Sie stolz sein,“ betonte Dr. Dennis Peiler, Geschäftsführer des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR), in seiner Begrüßungsrede. „Wir alle, besonders diejenigen, die professionell, beruflich für den Pferdesport und die Pferdezucht stehen, haben eine immer größer werdende Verantwortung für ein positives, pferdegerechtes Erscheinungsbild. Ich möchte das in diesen Tagen ganz besonders betonen, wo uns wirklich unschöne Bilder aus dem Ausland erreichen. In diesen Tagen ist es umso wichtiger, dass Sie als Speerspitze unserer Ausbildung sich Ihrer Vorbildrolle bewusst sind. Und bewusst bleiben. Jeden Tag, wenn Sie auf dem Pferd sitzen. Jeden Tag, wenn Sie in der Bahn stehen. Sie haben auch die Verantwortung, aufeinander zu achten und einzugreifen, wenn Dinge nicht im Sinne unserer Richtlinien, nicht im Sinne unserer Leitlinien, nicht zum Wohle des Pferdes laufen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie alle sich Ihrer Vorbildrolle bewusst sind. Nehmen Sie das, was gerade passiert, als mahnendes Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Zeigen Sie, dass Sie echte Vorbilder sind.

Ich bin sicher, Sie werden dieses auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen und Ihre zukünftigen Auszubildenden weitergeben. In diesen Zeiten müssen wir nicht selten darum kämpfen, die Legitimation zu erhalten, mit unseren wunderbaren Vierbeinern diesen Sport zu betreiben. Es geht um die sogenannte Social License, den Erhalt des Pferdesportes, die Berechtigung in der Gesellschaft, den Sattel auch noch in zehn Jahren auf das Pferd zu legen.“

Für jede Fachrichtung eine Plakette

Die Stensbeck- bzw. Graf-von-Lehndorf-Plakette erhalten alle Pferdewirte (Bronze) und Pferdewirtschaftsmeister (Silber), die ihre Prüfung mit exzellenten Noten bestanden haben. Georg Graf von Lehndorff ist Namensgeber der zweiten Plakette, die die Leistungen der Pferdewirte und Meister in den beiden Bereichen Pferdehaltung und Service sowie Pferdezucht belohnt. Seit 2017 wird außerdem die Ursula-Bruns-Plakette für besondere Leistungen in der Fachrichtung Spezialreitweisen Einsatzgebiet Gangreiten vergeben. Seit 2018 gibt es die Heinz-Montag-Plakette für besondere Leistungen in der Fachrichtung Spezialreitweisen Einsatzgebiet Westernreiten vergeben.

Alle Ausgezeichneten in der Übersicht

Stensbeck-Plakette

Die Stensbeck-Plakette in Silber erhielten: Marietta Bertram (Wedemark); Marc Brandes (Vordorf); Henrike Habermann (Ehra Lessien); Franziska Merten (Wiesbaden); Jan André Schulze Niehues (Warendorf); Laura Strehmel (Mühlen); Annika Struß (Beelen); Isabel Theimann (Heiligenhaus).

Mit der Stensbeck-Plakette in Bronze – Klassische Reitausbildung – wurden ausgezeichnet: Lia Blumberg (Ort: Halstenbek/Ausbilder: Christoph Wahler); Johannes Bohlig (Korbach/Reinhard Lütke-Harmann); Emilie Katharina Daniel (Liebstadt/Stefan Schneider); Lena Dewender (Hattingen/Jörg Jacobs); Sönke Fallenberg (Ennigerloh); Ann-Christin Feix (Taunusstein); Clemens Johannes Feldmann (Rastede/Helmut von Fircks); Helena Graf (Ising/Dietmar Gugler); Maja Ellen Philippa Hartung (Berlin/Pia Anina Gerullis); Miriam Violetta Kern (Siegsdorf/Pieter Buitenhek); Julian Kleinferchner (Schopfheim/Rebecca Hotz); Meike Lamprecht (Kappeln/Maren Tramm); Jana Lehmkuhl (Voerde); Antonia Locker (Hamminkeln/Karin Ernsting); Libussa Lübbeke (Wingst); Jorgo Lunau (Süsel/Gerard Muffels); Luisa Masur (Haimhausen/Hendrik Lochthowe); Carlos Andres Mejia Pena (Münster/Westfälische Reit- u. Fahrschule e.V.); Nele Michaelis (Hungen/Hendrik Lochthowe); Hannes Möller (Dollern/Patrick Kofler); Finja Mutz (Münster/Frederike Josefine Stuft-Daldrup); Maximilian Polaski (Berlin/Caroline Weber); Helena Schlickum (Kleve/Tobias Thoenes); Jana Schoupal (Verden); Isabell Seliger (Bielefeld/Carsten Rotermund); Maike Thormann (Breese/Hergen Forkert); Cara Marie Wille (Göttingen/Hendrik Gäbel); Lisa-Marie Winkenbach (Viernheim/Susanne Först); Anica Wohlgezogen (Sulza/René Hofmann).

Graf-von-Lehndorff-Plakette

Die Graf-von-Lehndorff-Plakette in Silber – Fachrichtung Pferdehaltung und Service – erhielten: Robin Bohn (Neustadt Dosse); Laura Casper (Moritzburg); Vanessa Ebert (Auerbach-Vogtland); Erik Hase (Dohna); Tanja Jung (Landscheid); Kerstin Köchy (Destedt); Martina Löffler (Malschwitz); Hannah Petri (Esch); Franziska Quade (Frechen); Corinna Rupp (Altforweiler); Dominique Vité (Priestewitz); Sarah Wilke (Labenz).

Die Graf-von-Lehndorff-Plakette in Silber – Fachrichtung Pferdezucht – ging an: Elga Anselmi (Zossen); Lea Sophie Holtmann (Dötlingen).

Die Graf-von-Lehndorff-Plakette – Fachrichtung Haltung und Service – ging an: Selina Albrecht (Hechendorf/Ludwig Rummelsberger); Xavier Ammon (Poppenhausen/Gerold Ort); Nina Asprion (Harthausen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Lilli Magdalena Bardtke (Bad Soden am Taunus/Christian de Bruijn); Dorota Martina Barzik (Seeheim-Jugenheim/Christoph Göb); Leonie Becker (Bliesransbach/Christine Maul-Kreimes); Emily Beitler (Elsteraue/Torsten Grober); Pia Betz (Ellhofen/Julia Schmid); Lea Böhmer (Fürthen/Nordrhein-Westfälisches Landgestüt); Livia Breitner (Mannheim/Jacqueline Orth); Maria Dachs (Regen/Charlotte Biller); Naomi Dexheimer (Spiesheim/Katrin Machemer); Julia Donner Hengen (Haupt- und Landgestüt Marbach); Dana-Elena Dülks (Isen/Damaris Dratva); Isabell Dyckers (Meerbusch/Norbert Koof); Franziska Edelmann (Ummendorf); Enya Farrenkopf (Höpfingen/Jan Köberle); Julia Franz (Garching bei München/Birgit Matt); Anne Franzen (Uplengen/ Clemens August Graf von Merveldt); Nele Frenkel (Herzberg/Kati Schöpke); Sophia Frühauf (Darmstadt/Rolf Stumpf); Pia Ganser (Bensheim/Dorothee Schneider); Anika Geiger (Rechtmehring); Patricia Gellenthin (München/Birgit Matt); Anna Lena Gerhardt-Wilms (Solingen/Ute Schulze); Cilia Gesing (Gölenkamp/Wolfgang Egbers); Carolin Victoria Gieschke (Kirchheim-Teck/Dirk Schaal); Lynn Nele Goetsch (Bad Urach/Matthias Schepper); Cassandra-Charlotte Gogolin (Celle/Henning Steinhoff); Selina Habel (Seligenstadt/Stefan Lange); Anna Hartmann (Reinheim/Petra Pullmann); Monique Hecke (Großensee/Harald Cornelissen); Jessica Herold (Wermsdorf/Kati Schöpke); Sophia Heuvel (Am Mellensee/Beate Staufenbiel); Linda Hiesinger (Murnau am Staffelsee/Ludwig Rummelsberger); Marilena Irtenkauf (Donzdorf/Kati Schöpke); Laura-Sophie Doris Keller (Pürgen); Isabell Klostermann (Teltow/Steffen Meyer); Pia Knapwerth (Damme/Sandra Tietjen); Berit Henriette Knudsen (Erkrath); Naike Knutzen (Sörup/Henrike Feldhaus); Vanessa Körner (Kirkel-Altstadt/Heike Körner); Anna-Sophia Krassnig (Dettinghofen/Andre Wersich); Jasmin Kremnitzer (Ödenwaldstetten/Haupt- und Landgestüt Marbach); Ronja Magdalena Kuhlee (Adorf/Henry Heckel); Laura-Maria Laile (St. Johann/Haupt- und Landgestüt Marbach); Lisa Lässer (Bolsterlang/Herbert Rietzler); Justina Elisabeth Kerstin Last (Eutin/Ellen Herrmann); Verena Leigeber (Iphofen/Ulrike Mohr); Celine Lohmann (Jena/Kati Schöpke); Svenja Sophie Ludwig (Bad Homburg v. d. Höhe/Andreas Wendenburg); Christine Machowetz (Trebbin); Selina Meinberg (Grammetal-Ulla/Nils Burmeister); Marie Mühlenbäumer (Dülmen/ Maximilian Schulze Eliab); Lola Nord (Frankfurt-Main/David Laniado); Anna Lena Rauscher (Niederaichbach/Ratna Wortmann); Julia Reibold (Münsingen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Stephanie Richter (Kassel/Katja Lange); Alina Ring (Dobbin an See OT Buchholz/Andreas Brandt); Marie Rothenbücher (Maikammer/Markus Blaul); Lisa Rüggeberg (Darmstadt/Ulrike Mohr); Katharina Sailer (Mittenwald/Ludwig Rummelsberger); Lisamarie Sauer (Lengenwang/Wolf-Dieter Böttcher); Sarah Marie Schneider (Wiesenfelden/Friderieke Schulz-Wallner); Anne-Marie Schubert (Bad Nenndorf/Henning Steinhoff); Katharina Schwarz (Güglingen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Alisa Sülzle (Möglingen/Ulrike Adelhelm); Tim Süß (Moritzburg/Kati Schöpke); Anastasiya Taran (Bad Brückenau/Karsten Schäfer); Christos Tzavaras (Grasellenbach); Milan Veltjens (Stralsund/Martina Hermann); Svenja Vogel (Wattenheim/Markus Blaul); Carolin Weiss (Vilgertshofen); Prisca Willich (Görlitz/Nordrhein-Westfälisches Landgestüt); Emilie Wolfinger (Deining/Cordula Holz); Miriam Woll (Dinkelsbühl/Diana Peipp); Boy-Fridtjoff Zimmer (Martfeldt/Jan Marius Zimmer).

Die Graf-von-Lehndorff-Plakette in Bronze – Fachrichtung Zucht – erhielten: Isabell Aliena Barg (Oberkrämer/Hendrik Haacke); Katrin Marie Dreesen (Kosel/Ronny Voigt); Alexandra Duschl (München/Birgit Matt); Nike-Katharina Marie Herbrechter (Schwerte/Christoph Günther-Skorka); Alina Kleiner (Erdmannhausen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Hanna-Victoria Kleinfeldt (Werder-Havel/Michael Schulze); Elisa Klem (VS-Obereschach/Haupt- und Landgestüt Marbach); Jennifer Letters (Münster/Bernhard Deitert); Lena Maurer (Bremen/Henning Steinhoff); Leonie Merkle (Odenthal/Teresa Dornbusch); Josef Müller (AUT/Peter Kunath); Helene Anna Nasdala (Hoyerswerda/Jana Scheffel); Magnus Constantin Nebling (Bonn/Jörg Ladwig); Lene Riecken (Meezen/Katrin Kotenbeutel); David Schramm (Otzberg/Annika Wolf); Gina Sohn (Casekow/Christoph-Günther-Skorka); Max Stoltzenburg (Köln/Frank Dorff); Justine Sophie Villain (Lürschau/Stephanie Krötki); Lea Wäder (Büchen/Jens-Peter Rabeler).

Heinz-Montag-Plakette

Die Heinz-Montag-Plakette in Bronze – Fachrichtung Spezialreitweise, Einsatzgebiet Westernreiten – ging an: Gina-Maria Fischer (Wilsdruff/Brenda Esfeld); Inola Link (Königswartha/Kornelia Helm); Lynn-Yvette Troppenz (Fulda).

Ursula-Bruns-Plakette

Die Ursula-Bruns-Plakette in Silber – Fachrichtung Spezialreitweise, Einsatzgebiet Gangreiten IPZV – wurde verliehen an: Shirin-Theresa Geier (Much); Lena Maxheimer (Ratingen); Stefanie Straube (Ober-Mörlen).

Die Ursula-Bruns-Plakette in Bronze – Fachrichtung Spezialreitweise, Einsatzgebiet Gangreiten IPZV – wurde verliehen an: Sophie Viola Böhmer (Fürstenfeldbruck/Sophie Seibel); Marilyn Forstbach (Neu Sterley); Jette Huppertsberg (Wuppertal/Styrmir Arnason).