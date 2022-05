Corona: Asian Games 2022 werden verschoben

Die Asian Games 2022 werden verschoben. Sie waren für den Zeitraum 10. bis 25. September in Hangzhou, China, geplant. Derzeit steigen die Corona-Zahlen in China wieder stark. Die Asian Youth Games, die Ende 2022 hätten stattfinden sollen, fallen zudem aus.

Das gab der Olympische Rat Asiens (Olympic Council of Asia, OCA), am 6. Mai auf seiner Website bekannt. Die Entscheidung sei im Verbund mit dem Organisationskomitee für die Asienspiele in Hangzhou (HAGOC) und dem OCA-Vorstand (EB) getroffen worden. Die Beteiligten beraten derzeit noch über einen Ersatztermin, den sie in Kürze bekannt geben wollen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Organisationen seien zwar auf Herausforderungen vorbereitet gewesen, allerdings war die Entscheidung nach sorgfältiger Betrachtung der pandemischen Lage offenbar doch unausweichlich gewesen. Die 19. Asian Games 2022 sollen ihren Namen behalten, so wie es bei Olympia 2020 auch der Fall war, obwohl es erst ein Jahr später stattfinden konnte.

Neben den Asian Games trifft die Corona-Pandemie auch eine weitere sportliche Großveranstaltung im asiatischen Raum. Die Asian Youth Games waren bereits für 2021 geplant, mussten jedoch auf den Zeitraum vom 20. bis 28. Dezember verlegt werden. Als Veranstaltungsort vorgesehen war die chinesische Stadt Shantou. Allerdings vereitelt die Corona-Lage auch dieses Großereignis. Weil die Spiele bereits einmal verschoben worden waren, fallen sie nun ersatzlos aus. Die nächsten Asian Youth Games sind somit für 2025 in Tashkent, Usbekistan, geplant.

Quelle: Olympic Council of Asia