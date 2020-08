Dänische Fohlen-Streaming Auktion: 19 Top-Offerten online ersteigern!

19 Top Fohlen bietet das Dänische Warmblut bei der Streaming Auktion auf dem Gestüt Blue Hors am 16. August an. Dabei sind sowohl Dressur- als auch Springabstammungen. Hier ein Blick auf die Kollektion.

Nach dem erfolgreichen Auftakt vor ein paar Wochen, legt der dänische Warmblutzuchtverband nun nach. Auf dem Gestüt Blue Hors findet die zweite „Streaming Auktion“ von Dansk Varmblod statt. Bis zum 16. August können die Fohlen online ersteigert werden, oder am Finaltag live auf dem Gestüt Blue Hors im dänischen Randbøl.

19 Fohlen sind in der Kollektion, sowohl Dressurfans als auch Springenthusiasten kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Abstammungen versprechen viel: Dauerbrenner wie Vitalis, Fürstenball oder Dallas VDL sind ebenso vertreten wie Newcomer Blue Hors Kingston oder Springbank II. Natürlich darf auch der dänische Multi-Weltmeister Sezuan nicht fehlen. Apropos Weltmeister: Damon Hill, selbst einst die Nummer eins der Welt, ist mit Fohlen Nummer eins im Lot vertreten. Mütterlicherseits führt dieses Fohlen einen weiteren „Klassiker“ im Pedigree: Jazz!

Die gesamte Kollektion können Sie hier in Einzelvideos, Fotos und kompletter Abstammung betrachten.

Das Pre-Bidding, also das Vorab-Bieten bei dieser Streaming Auktion beginnt am Donnerstag, 13. August. Doch schon vorher können Sie sich ein Bild von den Fohlen machen. Hier ein paar Beispiele:

Vestermarkens Kenzo v. Blue Hors Kingston, Tailormade Temptation-Blue Hors Don Schufro

Die Mischung hat es in sich: Auf der väterlichen Seite Totilas und der in den Niederlanden hochgeschätzte Outcross-Hengst Cabochon sowie eine Mutter, die aus einem ursprünglich hannoverschem Mutterstamm kommt, der schon Grand Prix-Pferde hervorgebracht hat.

Muttervater Tailormade Temptation bringt Krack C abstammungsmäßig ins Spiel und der Weihegold OLD-Vater Blue Hors Don Schufro komplettiert die Abstammung



Floyd v. Fürstenball-Goldfinger-Tailormade Temptation

Großrahmig in der Selbstdarstellung und mit ebenso großen Bewegungen ausgestattet ist Floyd. Sein Vater Fürstenball hat mittlerweile schon Grand Prix-Pferde unter seinen Nachkommen.

Floyds Mutter hat den Jazz-Sohn Goldfinger zum Vater. Auch hier findet sich Tailormade Temptation im Pedigree, diesmal in dritter Generation. Und es ist nicht irgend eine Tailormade Temptation-Tochter, die hier als Großmutter erscheint: Stigma war drei Jahre in Folge „Stute des Jahres“ in Dänemark und ist rechte Schwester des Hengstes Tomahawk, der gerade den Hannoveraner Champion der Vierjährigen, Tom Jones, 2020 gestellt hat



Vogue AE v. Vitalis-Blue Hors Romanov-Blue Hors Cavan

Ein Stutfohlen mit besonderem Charme ist Vogue AW. Die Vitalis-Tochter hat mit Blue Hors Romanov und dessen ehemaligem Boxennachbarn Blue Hors Cavan gleich zwei Hengste in ihrer mütterlichen Abstammung, die auf internationalen Championaten zum Einsatz gekommen sind.



Die Streaming Auktion beginnt am Sonntag, 16. August ab 15 Uhr. Dann werden die Fohlen live auf dem Gestüt Blue Hors freilaufend gezeigt. Alles wird im Internet gestreamt, so dass potenzielle Käufer noch einmal die Gelegenheit haben, sich ihr Wunschfohlen anzuschauen. Und dann wird der Hammer Fohlen für Fohlen zuschlagen.

Um sich als Käufer für die Auktion zu registrieren, benötigen Sie nur wenige Klicks. Hier finden Sie die entsprechende Webseite.

Das Auktionsteam ist jederzeit bereit, Ihnen helfend zur Seite zu stehen, egal was für Fragen Sie haben:

Louise Ringsbo

Marketing — Selection of foals — Customer Contact — Seller Contact

Tel: +45 6167 9493

E-Mail: lrb@​varmblod.​dk