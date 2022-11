FAZ-Journalistin Evi Simeoni erhält Silbernes Reiterkreuz

Evi Simeoni war über Jahrzehnte einer Instanz in Sachen Reitsport in der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jetzt ist sie mit dem Reiterkreuz in Silber der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ausgezeichnet worden. Im Podcast hat St.GEORG Chefredakteur Jan Tönjes mit ihr gesprochen.