Montelibretti: Maxime Livio führt nach Dressur, Calvin Böckmann Zweiter

Im italienischen Montelibretti haben sich an diesem Wochenende die Vielseitigkeitsreiter versammelt. In der wichtigsten Prüfung, einem CCI4*-L, liegt Maxime Livio aus Frankreich nach Tag eins in Führung vor Calvin Böckmann.

Calvin Böckmann hat für die lange Vier-Sterne-Prüfung dieses Mal nicht seine langjährige Partnerin und kürzlich CCI4*-L siegreiche Altair de la Cense gesattelt, sondern The Phantom of the Opera. Der von Stefanie Böhe und Sandra Auffarth ausgebildete nunmehr elfjährige Quo Vados-Sohn ist seit Anfang dieses Jahres mit Calvin Böckmann im internationalen Vielseitigkeitssport unterwegs. Und das ziemlich erfolgreich. Zuletzt bewiesen sich Calvin Böckmann und der Holsteiner Wallach auf Vier-Sterne-Niveau, belegten jeweils die Ränge acht und drei in den kurzen Vier-Sterne-Prüfungen in Arville (BEL) und Lignières (FRA).

Nun aber steht die erste lange Vielseitigkeit auf Vier-Sterne-Niveau für das Paar an. Teil eins, die Dressurprüfung, lief schon mal recht erfolgreich. In dem 14-köpfigen Starterfeld belegten Böckmann und The Phantom of the Opera Platz zwei mit 30,7 Punkten. Noch besser waren der Franzose Maxime Livio und der erst neunjährige Eldorado de Hus-Sohn Elvis de Hus Z unterwegs. Sie gehen mit 28,4 Punkten als Führende in das morgige Gelände.

Knapp dahinter rangiert derzeit Susanna Bordone aus Italien mit Walvis Bay auf Rang drei (31,5).

Olympiasiegerin Julia Krajewski ist in Montelibretti ebenfalls am Start. Mit Ero de Cantraie v. Querlybet Hero führt sie nach der Dressur das Starterfeld des CCI3*-L an (27,4).

