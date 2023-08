Fritz Pape ist tot – Baden-Württemberg trauert um einen großen Pferdemann

Fritz Pape und das Schloss Sindlingen gehören seit Jahrzehnten zur Vielseitigkeitsszene Baden-Württembergs wie heute der Name Michael Jung. Nun ist Fritz Pape gestorben.

Das Schloss Sindlingen in Baden-Württemberg kannte man auch als „Otto-Normal-Reiter“ aus Norddeutschland. Und den Hausherrn Fritz Pape ebenfalls.

Selbst war er 1972 für die Olympischen Spiele in München nominiert. Doch sein Pferd verletzte sich, aus der Traum von Olympia. Papes Erfolgsbilanz mit unzähligen Siegen und Platzierungen in allen Disziplinen bis zur schweren Klasse kann sich trotzdem sehen lassen.

Mindestens ebenso erfolgreich war Fritz Pape als Ausbilder für alle Altersklassen, wobei der Schwerpunkt immer das Buschreiten war. 33 Jahre lang war er Landestrainer der Vielseitigkeitsreiter in Baden-Württemberg. In dieser Zeit hat unter anderem Michael Jung sein Rüstzeug bei ihm mit auf den Weg bekommen. Auch die Brüder Vogg haben bei ihm trainiert. Das „Reiterjournal“ aus Baden-Württemberg schreibt: „Es ist keine Frage: Der Vielseitigkeitssport aus Baden-Württemberg hätte im Land und international nicht diesen herausragenden Stellenwert ohne den Schlossherrn von Sindlingen.“

Auch im Ausland war Pape als Trainer im Einsatz. Für seine Verdienste rund um den Pferdesport wurde ihm von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) das Deutsche Reiterkreuz in Silber verliehen.

Nun ist Fritz Pape wenige Tage vor seinem 76. Geburtstag gestorben. Am Dienstag, 8. August, hatte er sich aufgemacht zu einem Spaziergang, kam jedoch nicht zurück. Über die sozialen Medien startete die Familie Suchaufrufe. In einer konzertierten Suchaktion von Polizei, Familie, Freunden und Nachbarn wurde er schließlich am nächsten Tag wohlbehalten gefunden. Die Erleichterung auf allen Seiten war groß. Doch eine Woche später ist Fritz Pape gestorben.

Er hinterlässt seine Frau Ilse, vier Töchter und sechs Enkelkinder. Und nicht zu vergessen unzählige Freunde, die um ihn trauern. Allen Angehörigen und Freunden unser tief empfundenes Beileid!