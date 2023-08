Keine EM Springreiten für André Thieme und Chakaria

Schlechte Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern: Die amtierenden Einzel-Europameister André Thieme und DSP Chakaria werden ihren Titel in diesem Jahr nicht verteidigen können. Die Stute fällt für die Europameisterschaften in Mailand aus.

Grund dafür ist eine leichte Verletzung der Stute, wie André Thieme sagt. Der Springreiter aus Plau am See verzichtet daher in Absprache mit der Mannschaftsführung auf einen Start mit der Chap-Tochter, die ihn schon zu Siegen in den Großen Preisen von Rom, Falsterbo, Mannheim und Ocala getragen hat.

Thieme erklärt: „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Chakaria bedeutet mir alles – dass sie gesund ist und vor allem langfristig gesund bleibt, hat für mich oberste Priorität. Mir tut es unheimlich leid, dass ich nicht für die Mannschaft reiten kann. Es fällt mir sehr schwer, nicht dabei zu sein, aber ihr Wohl ist das Allerwichtigste.“ Bundestrainer Otto Becker: „Es tut mir unheimlich leid für André, dass er nicht starten kann und auch für unser Team ist es eine Schwächung, wenn der amtierende Europameister nicht dabei ist.“

Die Mannschaftssilbergewinner von 2021 rücken nun nach: Christian Kukuk und sein nun elfjähriger BWP-Hengst Mumbai v. Diamant de Semilly. Die beiden gewannen bereits Große Preise in Rom 2022 und hatten in dieser Saison bereits mehrfach maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des Teams Riesenbeck International in mehreren Global Champions League-Etappen.

Mit Philipp Weishaupt/Zineday sind es nun also zwei Reiter aus dem Stall Beerbaum, die beim Championat in Mailand starten. Neben ihnen sind Jana Wargers mit Limbridge und Marcus Ehning mit Stargold nominiert, die im letzten Jahr bei der WM in Herning unter den Top Ten in der Einzelwertung waren. Gerrit Nieberg und Ben rücken somit in Italien in die Mannschaft nach, Kukuk und Mumbai werden nur in der Einzelwertung starten.

Redaktioneller Hinweis: Wir hatten zunächst geschrieben, dass Christian Kukuk und Mumbai in die Mannschaft nachrücken. Das haben wir um 12.56 Uhr korrigiert.

