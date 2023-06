Sie tun’s schon wieder! Riesenbeck International gewinnt Global Champions League-Etappe in Paris

Zum vierten Mal in dieser Saison hat sich das Team Riesenbeck International den Sieg in der Global Champions League geschnappt, dieses Mal in Paris. Mit bisher acht absolvierten Etappen insgesamt haben sie jetzt eine 50-prozentige Siegesquote.

Mit mehr als einem Springfehler Abstand auf das zweitplatzierte Team durften Christian Kukuk mit Mumbai und Philipp Weishaupt mit Zineday die Ehrenrunde im Mannschaftswettbewerb der Global Tour in Paris anführen. Vor der Kulisse des Eiffelturms lief dabei in erster Linie der neunjährige Zinedine-Sohn Zineday zu Höchstleistungen auf. Der talentierte Wallach, auf den Philipp Weishaupt große Stücke hält, ging doppelnull und ebnete damit dem zweiten Paar Kukuk und Mumbai den Weg. Kukuks nun elfjähriger Diamant de Semilly-Sohn blieb ebenfalls fehlerfrei in Runde eins. Im zweiten Umlauf schlich sich dann jedoch ein Fehler ein. Damit war ihnen der Sieg sicher, mit nun 183 Punkten hat sich Riesenbeck International in der Gesamtwertung nun ein kleines Polster von 34 Punkten aufgebaut.

Einen Springfehler plus einen Strafpunkt für Zeitüberschreitung mehr, also insgesamt neun Punkte sammelte das zweitbeste Team des Tages in Paris: Madrid in Motion. Laura Kraut (USA) ritt Calgary Tame zu einer Nullrunde, beendete Runde zwei jedoch mit fünf Punkten. Ihr Teamkollege Mark McAuley (IRL) sattelte zwei Pferde für das Springen. Mit Django Ste Hermelle bekam er einen Abwurf, GRS Lady Amaro behielt eine weiße Weste und sprang zu einer Nullfehlerrunde.

Zwölf Punkte wurden es in Summe für das drittplatzierte Team, die Paris Panthers. Ben Maher (GBR) bestritt mit Ginger Blue zwei Runden, war jedoch beide Male glücklos und bekam einen Fehler. Auch Natalie Dean (USA) sammelte mit Chadora Lady vier Punkte. Gregory Wathelet (BEL) wusste mit Bond Jamesbond de Hay Schlimmeres zu verhindern und blieb null.

Bei seinem ersten Fünf-Sterne-Turnier seit seinem folgenreichen Sturz war Christian Ahlmann heute das Glück noch nicht hold. Mit Mandato van de Neerheide wurden es acht Punkte für das Team Shanghai Swans in Runde zwei. Daniel Deußer ritt für das Team in Runde eins Bingo Ste Hermelle, bekam dort jedoch einen Springfehler. Der dritte Reiter im Bunde war der Brite Samuel Hutton, der mit Oak Grove’s Laith einen guten Start erwischte und fehlerfrei in Runde eins blieb. Einen Springfehler bekamen die beiden dann auch in Runde zwei nicht, das half aber nicht, um aufs Treppchen zu kommen, denn die beiden waren zu langsam und kassierten so einen Zeitstrafpunkt. Mit 13 Punkten wurde es somit Rang vier für das Team.

Alle Ergebnisse der Global Champions League-Etappe von Paris 2023 finden Sie hier.

Auch interessant