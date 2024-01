Günther Fielmann im Alter von 84 Jahren verstorben

Günther Fielmann war Unternehmer und Pferdezüchter. Am 3. Januar ist er in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein im Alter von 84 Jahren verstorben.

Günther Fielmann ist „im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen“, heißt es in der Pressemitteilung der Fielmann-Gruppe zum Tode ihres Gründers. „Die Gedanken unserer mehr als 23.000 Mitarbeitenden in Europa, Asien und den USA sind in diesen Tagen bei den Angehörigen von Günther Fielmann.“

Im Jahr 1972 eröffnete der Unternehmer sein erstes Brillengeschäft in Cuxhaven und stellte damit als erster Augenoptiker seine Brillen offen aus. Mittlerweile gibt es mehr als 1.000 Niederlassungen in Zentraleuropa. 2012 übertrug Günther Fielmann die Mehrheitsbeteiligung an der Fielmann-Gruppe in eine Familienstiftung. Daraufhin übergab er die Verantwortung nach und nach an seinen Sohn Marc Fielmann, der die Fielmann-Gruppe sowie die Familienstiftung im Jahr 2019 komplett übernahm.

Unter der Führung des nun Verstorbenen setzte sich die Fielmann-Gruppe in den letzten Jahrzehnten unter anderem für Naturschutz- und soziale Projekte ein. Für seine Verdienste wurde der Unternehmer zahlreich ausgezeichnet, unter anderem erhielt er im Jahr 2016 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Nicht nur Unternehmer, auch Pferdezüchter

Doch Günther Fielmann war nicht nur Unternehmer, sondern auch Pferdezüchter. Bei insgesamt 57 Pferden, die bei der FN verzeichnet sind, ist er als Züchter vermerkt. Darunter unter anderem die Mannschaftseuropameisterin von 2021, Annabelle. Die Holsteiner Stute v. Conteur wurde knapp zehn Jahre von Helen Langehanenberg geritten und erfolgreich vorgestellt. Unter den größten Erfolgen des Paares die genannte Goldmedaille bei den Europameisterschaften in Hagen und Platz sechs beim Weltcup-Finale 2022 in Leipzig.

Vor etwa einem Jahr wurde Annabelle in die Rente entlassen. Für ihre zweite Karriere als Zuchtstute ist sie zu ihrem Züchter nach Gut Schierensee zurückgekehrt und erwartet in diesem Jahr ein Fohlen von Dynamic Dream. Wie gut es Annabelle in ihrer neuen Rolle geht, hat Gut Schierensee im Dezember auf seinem Instagram-Profil gezeigt.

Ein anderes Erfolgspferd aus der Zucht von Günther Fielmann ist der Contender-Sohn Vitali, der unter dem Neuseeländer Tim Price durch die Geländestrecken dieser Welt galoppiert. Im Jahr 2023 feierte das Paar unter anderem Erfolge in Burghley (Platz vier) und in Badminton (Platz sieben).

auch interessant