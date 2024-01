Nisse Lüneburg nun in Breitenburg

Wie spring-reiter.de zuerst berichtet hat, hat der dreifache Derby-Sieger Nisse Lüneburg den heimatlichen Stall verlassen und eine Stallgasse auf Schloss Breitenburg gepachtet.

Nisse Lüneburg ist mit seinen Pferden erneut umgezogen. Die neue Heimat ist die Reitanlage auf dem Gelände von Schloss Breitenburg. Bis Anfang letzten Jahres war der dreifache Derby-Sieger noch im Stall von Jan Tops in den Niederlanden beschäftigt gewesen. Danach war er vorerst auf die heimische Anlage zurückgekehrt, die ja inzwischen von seinem Bruder Rasmus geleitet wird.

Der Liebe wegen habe der 35-Jährige nun erneut den Stall gewechselt, erklärte er gegenüber spring-reiter.de. Er und seine Freundin, die schwedische Springreiterin Annika Axelsson, die bislang in den Niederlanden selbstständig war, hätten beschlossen zusammenzuarbeiten. Dafür sei es „zuhause, gerade im Winter, aber einfach zu eng“. Darum der Stallwechsel.

Sein Ziel sei es, wieder im internationalen Topsport Fuß zu fassen, so Lüneburg weiter. Seine größten sportlichen Erfolge (unter anderem Rider of the Year 2020) feierte Lüneburg, als er noch für den Magdalenenhof ritt.