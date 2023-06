Helgstrand-Bereiterin Eva Möller beendet ihre reiterliche Karriere

Mit 50 Jahren steigt Eva Möller aus der aktiven Reiterei aus. Die Helgstrand-Bereiterin ritt in ihrer aktiven Zeit zahlreiche Pferde und Ponys zu Titeln bei Bundeschampionaten und Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde.

Das Ende ihrer Karriere als Dressurpferde-Ausbilderin gab Eva Möller exklusiv gegenüber Eurodressage bekannt. Eva Möller, gebürtig Nolden, wurde in einer Pferdefamilie geboren, ihre Eltern Wilma und Klaus-Dieter verdienten ihr Geld mit der Pferdezucht. Ins Turniergeschehen griff Möller ab dem Alter von 14 Jahren ein, im Jahr 1989 ritt sie das erste Pferd zu den Bundeschampionaten. Mit Diorano belegte sie dort Rang sieben.

Auch im Ponysattel war Möller erfolgreich, bei den Bundeschampionaten ritt sie Derano Gold, Golden Dancer, Top Yellow und einige mehr in die Medaillenränge oder sogar zum Titel. In den 90er Jahren lernte sie dann auch ihren heutigen Ehemann kennen, Dr. Ulf Möller. 1998 folgte die Hochzeit, heute hat das Paar vier gemeinsame Kinder. Ebenfalls 1998 wurden Eva und Ulf Möller zum Hof Kasselmann berufen, um dort die Pferde auszubilden und auf Turnieren vorzustellen. Fast 20 Jahre lang war das Paar in Hagen am Teutoburger Wald tätig, in dieser Zeit heimsten die Eheleute weiter zahlreiche Medaillen ein, nicht nur bei Bundeschampionaten, sondern auch bei Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Ein Höhepunkt der Zeit bei Kasselmann war für Eva Möller vielleicht der Sieg mit dem Sir Donnerhall-Sohn Sa Couer bei der WM in Verden 2012 sowie 2013.

Ausbilderin von Bordeaux

Neben den jungen Talenten war Eva Möller auch bis Grand Prix-Niveau erfolgreich. Den United-Gribaldi-Sohn Bordeaux bekam sie von Joop van Uytert und Paul Schockemöhle unter den Sattel und bildete ihn von Jungpferdeprüfungen bis zur Königsklasse aus.

2017 verließen Eva und Ulf Möller Hof Kasselmann. Für Ulf Möller ging es direkt zu Helgstrand Dressage, Eva Möller nahm einen Umweg über den Sudenhof, wo sie unter anderem Dante Quando, Thiago GS und Candy OLD in Beritt hatte. Die Erfolgsgeschichte ging auch bei Helgstrand Dressage weiter mit zahlreichen Siegen und Medaillen bei den Bundeschampionaten und WM, zuletzt ritt sie Global Player zum Weltmeister-Titel in Ermelo 2022.

Top-Pferde nun unter Richter und von Platen

Die fünfjährige Stute Happy Days di Fontiabeti wurde gestern Abend zur zweiten Sichtung der WM junge Dressurpferde geladen. Zunächst war die Stute in Ausbildung bei Eva Möller, gestern wurde sie von Maxi Kira von Platen vorgestellt. Möller erklärte gegenüber Eurodressage auf Nachfrage dazu das Ende ihrer reiterlichen Karriere. Während der ganzen Zeit hat das Paar vier Kinder bekommen. Eva Möller wolle die Zügel nun an aufstrebende jüngere Reiter übergeben, ihre besten Pferde gehen nun unter Leonie Richter und Maxi Kira von Platen. Möller wolle sich auf das Training ihrer Schüler konzentrieren.

