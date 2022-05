Westfälischer Siegerhengst, BuCha-und WM-Silbermedaillengewinner Danciero nun bei Anna Kasprzak

Die dänische Dressurreiterin Anna Kasprzak war einmal mehr bei Andreas Helgstrand einkaufen. Die Wahl fiel auf einen in Deutschland gut bekannten Youngster.

Der nun sechsjährige Danciero war bislang hoch erfolgreich von Eva Möller vorgestellt worden. Nun zieht er um zu Anna Kasprzak. Wie die dänische Olympiareiterin auf der Helgstrand Dressage Website sagt, hat sie Danciero nach dem Tag der offenen Tür bei Helgstrand in Dänemark ausprobiert.

„Ich besuchte Helgstrand nach dem Tag der offenen Tür, um mich nach einem neuen Pferd umzusehen. Andreas dachte, Danciero wäre perfekt für mich – und er hatte Recht! Meiner Meinung nach kommt er einem perfekten Pferd nahe. Denn neben seinen beeindruckenden Grundgangarten hat er ein wunderbares Temperament mit fantastischer Rittigkeit. Er hat einfach Charisma. Die richtige Mischung aus Schwung und Vernunft – zwei Erfolgskriterien, um es im Sport weit zu bringen.“

Für dieses Ziel hat Anna Kasprzak schon diverse Pferde bei Helgstrand Dressage erworben – Hønnerups Driver, Victorias Secret, Davenport, Addict de Massa und weitere.

Über Danciero

Danciero v. Dancier-Floriscount ist zwar ein Hannoveraner, wurde aber in Münster-Handorf bei der westfälischen Hauptkörung 2018 vorgestellt. Er verließ sie als Sieger und wechselte im Rahmen der Auktion zu Helgstrand Dressage.

Die sportliche Förderung des Rappen lag von Anfang an in den Händen von Eva Möller, mit der er allein dreimal Hannoveraner Champion wurde, erst auf dem Reit-, dann auch dem Dressurpferdeviereck. Auf dem Reitpferdeviereck beim Bundeschampionat hatte es nicht zu einer Medaille gereicht. Drei- und vierjährig war er jeweils Vierter. Aber letztes Jahr als Fünfjähriger begeisterte Danciero mit tollen Vorstellungen sowohl bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Verden als auch beim Bundeschampionat, die beide mit Silber belohnt wurden.

In Zukunft soll der Fokus für Danciero auf dem Sport liegen. Für die Züchter steht TG-Samen zur Verfügung. Außerdem sagt Anna Kasprzak, dass in Zukunft für einige Monate im Jahr auch Frischsperma verfügbar sein wird.