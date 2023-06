14 Fünfjährige für die zweite Sichtung zu den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde

29 fünfjährige Dressurpferde präsentierten sich am Dienstag in einer Trainingsprüfung in Warendorf zur ersten Sichtung für die WM der jungen Dressurpferde in Ermelo (NED). 14 Pferde, also ungefähr die Hälfte, sind nun zur zweiten Sichtung am 4. Juli eingeladen.