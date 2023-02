Julia Krajewski, Mario Stevens und Jannik Heiland als Sportler des Jahres in Niedersachsen nominiert

Wer ist Sportler des Jahres in Niedersachsen? Die Antwort gibt es am 13. Februar. Unter den Nominierten sind (bzw. waren, denn die Abstimmphase ist bereits beendet) gleich drei Pferdesportler.

Zur Wahl standen jeweils fünf Sportlerinnen, fünf Sportler und fünf Mannschaften. Bei den Damen ist Julia Krajewski die einzige Reiterin und außerdem Titelverteidigerin. Schon nach ihrem Olympiasieg 2021 war sie zur Sportlerin des Jahres in Niedersachsen gewählt worden.

Dass sie erneut nominiert wurde, spiegelt die Beständigkeit der 34-Jährigen wieder, die für den RFV Lingen reitet. Im vergangenen Jahr hatte sie bekanntlich Silber in der Einzelwertung bei den Weltmeisterschaften in Pratoni del Vivaro gewonnen und damit den Löwenanteil an der Mannschaftsgoldmedaille des deutschen Teams.

All das wäre selbstverständlich nicht möglich, ohne Krajewskis Superstute Amande de B’Neville, die als junges Pferd aus Frankreich zu ihr kam und von ihr selbst ausgebildet wurde.

Julia Krajewskis Konkurrentin ist zum einen die Sportschützin Jolyn Beer, die bei ihren Weltmeisterschaften in Kairo zwei erste Plätze holte und sowohl beim Weltcup als auch bei der Europameisterschaft Platz eins mit dem Team belegt hatte.

Dann ist da Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack, die letztes Jahr unter anderem Deutsche Meisterin wurde und bei der EM Rang vier belegte.

Im Kanu-Rennsport ist Paulina Paszek aktiv, holte mit ihrer Partnerin im Zweier Silber bei der WM über 500 Meter und Bronze über die gleiche Distanz bei der EM. Zudem war sie im Einer Deutsche Meisterin.

Last but not least ist da Judoka Pauline Starke, WM-Dritte, EM-Fünfte und zudem Zweite bzw. Dritte beim Grand Slam.

Sportler des Jahres

Bei den Herren sind mit Mario Stevens ein Reiter und mit Jannik Heiland ein Voltigierer dabei. Stevens hatte 2022 ja eine super Saison, vor allem dank des Stakkato Gold-Sohnes Starissa. Im Juni waren die beiden Deutsche Meister geworden. Zudem platzierten sie sich im Großen Preis von Aachen auf Rang elf, waren Dritte in den Großen Preisen von Leipzig und Hagen, Vierte in Hamburg, Siebte in Pinneberg usw.

Ebenfalls nominiert ist Jannik Heiland, der als Einzel-Voltigierer auf seinem Hannoveraner Wallach Dark Beluga FRH letztes Jahr Deutscher Meister wurde und jeweils Bronze beim Weltcup-Finale und bei den Weltmeisterschaften geholt hatte.

Konkurrenz bekommen die beiden Pferdesportler zum einen von Igor Wandtke, ebenfalls im Judo erfolgreich. Er gehörte zum drittplatzierten Team bei der WM 2022 und belegte beim Grand Slam Rang fünf.

Auch bei den Herren ist ein Kanute dabei: Jakob Thordsen, der beim Weltcup-Rennen in Tschechien die Nase vorn hatte und jeweils Vierter bei Welt- und Europameisterschaften 2022 geworden war.

Ein hoch erfolgreicher Schwimmer ist Sven Schwarz. Er gewann beim Weltcup in Berlin Bronze über 1500 Meter Freistil, holte Platz fünf bei der EM über 800 Meter Freistiel und hängte bei der DM über die gleiche Distanz alle Konkurrenten ab. Die zweite DM-Goldmedaille gab es über 1500 Meter.

Mannschaften

Bei den Teams sind nominiert: der Braunschweiger Tanz Sport Club, der Hannoversche Yacht-Klub, die Damen-Faustballmannschaft TV Jahn Schneverdingen, die Frauen-Fußballmannschaft vom VfL Wolfsburg und das Herren-Wasserball-Team von Waspo 98 Hannover.

Die Abstimmungsphase ist bereits beendet. Am 13. Februar wird bekannt gegeben, wer dieses Jahr Niedersachsens beliebteste Sportler sind. Alle Infos finden Sie auch noch mal hier.