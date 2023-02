21-jährige Dressurreiterin Anna Derlien nun im Talentpool für Förderpatenschaften der Stiftung Deutscher Pferdesport

Die 21-jährige Anna Derlien hat aktuell einen Platz im Nachwuchskader 1 der U21-Dressurreiter und zudem eine neue Förderpatenschaft. Diese ermöglicht der angehenden Physiotherapeutin finanzielle Unterstützung für Nenngebühren und Reisekosten.

Wer die Förderpatin ist, wurde auf ihren Wunsch hin von der Stiftung nicht bekannt gemacht. Anna Derlien ist auf dem aufsteigenden Ast im Dressursport. 2021 gewann sie mit der von ihr selbst ausgebildeten Hannoveraner Stute Holly Golightly den Landesmeister-Titel der Jungen Reiter in Hannover und sicherte sich Bronze bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Darmstadt. Die zwölfjährige Hochadel-Hofrat-Tochter trug Derlien auch schon zu ihren ersten internationalen Siegen. Bei den Future Champions in Hagen ertönte zu ihren Ehren 2021 die Nationalhymne. Auch sicherte sie sich zwei Prüfungen der Jungen Reiter-Tour in Kronberg im Sommer 2021.

Monica Theodorescu fällt Talent auf

So dauerte es nicht lange, dass das Talent von Anna Derlien auffiel, nämlich Bundestrainerin Monica Theodorescu. Sie war es auch, die Derlien für die Aufnahme in den Talentpool der Stiftung Deutscher Pferdesport vorschlug. Die Unterstützung ihrer Förderpatin erhält Derlien nun seit Januar dieses Jahres. „Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet. Umso mehr bin ich froh, dass ich diese Unterstützung erhalte“, so die 21-Jährige.

Von der Pike auf

Einen landwirtschaftlichen Betrieb im niedersächsischen Pattensen nennt Anna Derlien ihr Zuhause. Dort lebt sie gemeinsam mit ihrer Familie, hat dort ihre eigenen Pferde untergebracht. Auch ein paar Pensionspferde stehen in dem Betrieb. Die 21-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zur Physiotherapeutin, aber die Freizeit widmen Anna und ihre Schwester Tessa vorzugsweise den felligen Vierbeinern.

Den Weg in den Reitsport fand Anna mit einem Deutschen Reitpony. Mit Großpferden war sie dann nicht minder erfolgreich und bestritt als U14-Reiterin dort Dressur-Nationenpreise. Mittlerweile ist Derlien in Klasse S angekommen und hat ihre jetzigen Turnierpferde bis auf dieses Niveau selbst ausgebildet. Unter anderem trainiert Anna Derlien derzeit bei Isabell Werth im Rahmen des CHIO Aachen Campus-Programms.

Holly und Lisbeth heißen die beiden Top-Pferde in Annas Stall. Über Holly berichtet Derlien: „Zuhause ist sie eine Drama-Queen, aber auf einem Turnier gibt sie mir Sicherheit und macht keine Fehler. Je weiter es im Sport ging, desto besser wurde sie.“ Anna Derlien bekam die Stute in den Stall, als die gerade mal fünf Jahre alt war. Die Stute Lisbeth v. Londonderry hat sie selbst aus einer Don Frederico-Stute gezogen. Lisbeth ist jetzt zehn Jahre alt und erfolgreich bis Prix St. Georges. „Sie ist das Gegenteil von Holly. Lisbeth ist freundlich, aber dennoch eine Stute mit eigener Meinung“, sagt die Dressurreiterin. 2023 soll Lisbeth nach einer längeren Pause auch wieder ins Turniergeschehen eingreifen. „Ich hoffe, dass ich wieder beim Preis der Besten und den Future Champions starten kann und dass ich einen Platz auf der Longlist für die Europameisterschaften erhalte.“

