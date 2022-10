Junge Dressurpferde WM-Fünfter Racoon verkauft an Gestüt Lövsta in Schweden

Der fünfjährige belgische Warmbluthengst Racoon hat neue Besitzer gefunden. Er wird das Gestüt Lövsta in Schweden bereichern.

Das Gestüt hatte bereits Anfang dieses Jahres auf sich aufmerksam gemacht. Dort war bekannt geworden, dass das Gestüt Lövsta neuer Betreiber der Deckstation im schwedischen Staatsgestüt Flyinge wird. Das Gestüt Lövsta war bisher vor allem für seine Hengste Bon Coeur, Benetton Dream oder auch Monte Bellini bekannt.

Mit Racoon kommt nun ein beim belgischen Warmblutzuchtverband gekörter Dressurvererber nach Schweden, der aus den Jahrgängen 2021 und 2022 bereits 21 im BWP-Stutbuch eingetragene Nachkommen vorweisen kann. Das vermeldete das Gestüt Lövsta unter anderem in den sozialen Medien. Seinen ersten großen internationalen Auftritt hatte Racoon vor wenigen Wochen in Ermelo. Der Hero-De Niro-Sohn war zuvor in Belgien von der Niederländerin Franka Loos für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde vorgestellt worden und daraufhin für das Nachwuchspferde-Championat nominiert worden. Dort schafften sie es bis ins Finale, wo der Rapphengst mit der Gesamtnote 8,82 Platz fünf belegte (Teilnoten: 8,5 für den Schritt, 9 für den Trab, 8,6 Galopp und jeweils die 9 für die Durchlässigkeit und Perspektive).

Racoon: Sanftheit und Athletik

Züchter und bisheriger Besitzer des Pferdes war der Niederländer Arjan Bakkers aus Sint Oedenrode. Die Mutter des Hengstes, Saranka, stammt ab v. Ferro-Ramiro Z, Vater Hero ist ein Nachkomme v. Johnson-Ferro. Das Gestüt Lövsta um die Besitzerin Antonia Ax:son Johnson hat den fünfjährigen BWP-Hengst heute in Schweden in Empfang genommen.

Die Bereiterin des Gestüts, Olympiareiterin Tinne Vilhelmson-Silfvén, sagt über Racoon: „Wir haben uns in Racoon auf den ersten Blick verliebt. Als wir nach Ermelo kamen, sahen wir ihn auf der Rennbahn joggen und er beeindruckte uns mit seiner Sanftheit und seiner athletischen Art sich zu bewegen, er sticht aus der Menge heraus… Er ist edel und schön, jetzt freuen wir uns darauf, ihn besser kennen zu lernen.“