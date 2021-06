Keine Olympischen Spiele für Christian Ahlmanns Dominator Z

Christian Ahlmann hat beschlossen, seiner Olympiahoffnung Dominator Z eine Pause zu geben, nachdem der Hengst zuletzt nicht mehr in gewohnter Form sprang.

Er habe das Gefühl gehabt, dass der elfjährige Hengst „nicht ganz in Ordnung ist“, sagte Christian Ahlmann. Dominator Z habe bei den letzten Turnieren nicht mehr die „gewohnte außergewöhnliche Leistung“ gezeigt. Daraufhin ließ er ihn tierärztlich untersuchen. Wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt, habe sich Ahlmanns Gefühl bewahrheitet. Allerdings wird nicht gesagt, was der Hengst konkret hat. Er wird nun aber erst einmal eine Pause bekommen.

Das bedeutet, dass er weder für die geplanten Nationenpreis-Einsätze noch für die Olympischen Spiele zur Verfügung steht. Ahlmann: „Wir sind voller Hoffnung, dass Domi schnell wieder zur alten Stärke zurückfindet.“

Der Diamant de Semilly-Sohn hatte im Januar in Doha den Großen Preis des CSI5* gewonnen und war auch vor wenigen Wochen in Madrid beim Global Champions League-Turnier dabei, als Ahlmann mit Max Kühner für die Shanghai Swans siegte. Ahlmann hatte ihn auch bei der Global Champions Tour-Etappe in Valkenwaard dabei, ritt dort aber nur zwei Prüfungen und ließ den Großen Preis mit ihm aus.

Dominator Z ist nach Simone Blums Alice das zweite potenzielle Olympia-Springpferd aus dem deutschen Lager, das für Tokio einen gelben Schein einreicht.