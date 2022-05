Letzter Präsident des Pferdesportverbandes der DDR Dr. Rudolf Fuchs verstorben

Er war der letzte Präsident des Pferdesportverbandes der DDR: Dr. Rudolf Fuchs. Das Ehrenmitglied der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in Sachsen verstarb am 8. Mai im Alter von 86 Jahren.

Ein Leben für die Landwirtschaft und für die Pferde führte Dr. Rudolf Fuchs. Nach seiner Lehre in der Landwirtschaft absolvierte der im Jahr 1935 geborene Dr. Rudolf Fuchs die Prüfung zum Fachschullehrer. Weiter ging es mit einem Fernstudium zum Diplomlandwirt, woran er seine Promotion anschloss. Sein Wissen gab er fortan an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät als Leiter der Lehr- und Versuchsstation Abtnaundorf weiter – bis die Fakultät 1992 geschlossen wurde.

Beharrlich auch im Pferdesport

Mit ebenso klaren Zielen vor Augen wie in seiner beruflichen Karriere, beging der Doktor auch den Pferdesport. Er war selbst in früheren Jahren erfolgreich in Dressur bis zur Klasse S sowie im Springen bis zur Klasse M erfolgreich. Ganz besonders war sein Engagement für den mitgliederstärksten Verein Sachsens, den RFV „Herodot“ Leipzig. Dort hatte Dr. Rudolf Fuchs von der Gründung des Vereins 1984 bis zum Jahr 2018 den Vorsitz inne. Bis 2019 war er dort zudem als Ausbilder tätig.

Aber nicht nur regional hatte Dr. Rudolf Fuchs bedeutende Meriten, sondern auch auf nationaler Ebene. Dort setzte er sich als Vorsitzender des Arbeitskreises Dressurreiten im Präsidium des Deutschen Pferdesportverbandes der DDR (DPV) für den Dressursport in der DDR ein, 13 Jahre lang. 1990 wurde er wiedergewählt, als letzter Präsident des DPV. Federführend war Dr. Rudolf Fuchs an den Verhandlungen zur Aufnahme des DPV in die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) nach der Wiedervereinigung beteiligt. Als diese Prozess erfolgreich abgeschlossen war, betätigte sich der Diplomlandwirt noch drei Legislaturperioden lang als Vorsitzender der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen und als Mitglied des Präsidiums des Landesverbandes Pferdesport Sachsen.

Darüber hinaus war er Ehrenmitglied im Disziplinausschuss Dressur sowie im Schiedsgericht der Landeskommission Sachsen. Für seine Verdienste erhielt Dr. Rudolf Fuchs im Jahre 2006 dann das Deutsche Reiterkreuz in Gold. Als Ehrenmitglied der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in Sachsen sowie Träger der Ehrenplakette des Landesverbandes Pferdesport Sachsen verstarb Dr. Rudolf Fuchs am 8. Mai.