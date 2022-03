Michael Jungs Rocana von der CCI5*-Siegerin zur Fünf-Sterne-Mama

Glückliche Bilder aus Baden-Württemberg: Michael Jungs Superstute Rocana hat am Wochenende ihr erstes Fohlen zur Welt gebracht, das nicht nur eine berühmte Mama, sondern einen ebensolchen Ziehvater hat.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat Michael Jungs Rocana ein gesundes, munteres Stutfohlen zur Welt gebracht. Der jungen Dame dürfte eine große Zukunft in die Wiege gelegt sein. Das liegt zum einen an seinen Eltern. Über Rocana muss kein Wort mehr verloren werden. Sie gewann allein dreimal in Folge den CCI5*-L in Kentucky, war Mannschaftsweltmeisterin in der Normandie, holte dort wie auch bei der EM 2017 Silber im Einzel usw.

Nicht ganz so berühmt wie die Mama ist der Vater des Fohlens, der sechsjährige Hannoveraner Hengst Grey Butt v. Grey Top, eingetragen als Grey Boulevard. Der Schimmel ist Celler Landbeschäler. Dort hat man sich für den Namen Grey Butt entschieden, weil man damit das Erbe des Schimmels hochhalten will. Der Name soll nämlich nicht „weißer A…“ bedeuten, wie man denken könnte. Das „Butt“ bezieht sich auf den legendären Buschpferdezüchter Friedrich Butt. Aus einer seiner Stuten, der Sunset Boulevard xx-Star Regent xx-Tochter Butts Laetizia, stammt Grey Butt. Es ist derselbe Stamm, der 1997 auch Andreas Dibowskis Mannschaftsolympiasieger Butts Leon hervorgebracht hat.

Neben so vielen guten Genen hat Rocanas Tochter auch noch einen Ziehvater, der ihr ganz sicher alles erklären kann, was man als Buschpferd so wissen muss: das erfolgreichste Vielseitigkeitspferd aller Zeiten, Sam. Er steht mit Mutter und Tochter zusammen auf der Weide. Heute hat die kleine Familie bereits einen ersten Ausflug in die Jung’sche Wasserstelle gemacht, wie man auf Instagram sehen kann.

Alles Gute für die junge Dame!