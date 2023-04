Michel Sorg designierter Geschäftsführer des Schweizer Pferdesportverbands

Bislang war Michel Sorg Equipechef der Schweizer Springreiter und als solcher hoch erfolgreich. Nun hat er eine neue große Aufgabe vor sich.

Michel Sorg (37) soll Geschäftsführer des Schweizer Pferdesportverbands SVPS werden. Er löst damit Sandra Wiedmer ab. Wie der Verband mitteilt, wird Sorg sein neues Amt am 1. Mai 2023 „schrittweise“ antreten, da er dieses Jahr noch die Springreiter als Equipechef weiter begleiten wird. Das Saisonziel sind die Europameisterschaften in Mailand bzw. dort die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Wer Sorgs Nachfolger als Equipechef der Springreiter wird, soll Ende des Jahres bekannt gegeben werden. Sorg selbst bleibt aber verantwortlich für die Förderung des reiterlichen Nachwuchses im Rahmen der „Academy“ des Verbandes.

Sorg und seine Konkurrenten um den Posten haben dem SVPS zufolge ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Anschließend sei er einstimmig zum Geschäftsführer ernannt worden. Sorg sei eine „anerkannte Persönlichkeit der schweizerischen und internationalen Pferdesportszene“. Bevor er Equipechef der Springreiter wurde, war Sorg als Journalist und Sprecher mit dem Pferdesport verbunden. Zudem war er später stellvertretender Turnierdirektor des CHI Genf.

„Ich bin überzeugt, dass Michel Sorg die richtige Wahl für die anspruchsvolle Aufgabe an der Spitze des SVPS ist“, sagt SVPS-Präsident Damian Müller. „Er ist mit Pferden verbunden, kennt die Disziplinen und ist eine starke Persönlichkeit. Kurzum: Er bringt ideale Voraussetzungen mit, damit wir den eingeschlagenen Weg, den SVPS als progressiven Sportverband zu positionieren, umsetzen können.“

