Sport am Wochenende: Global Champions Tour in Miami, Deutsche Meisterschaft Vierkampf und mehr

Nach dem Weltcup-Finale ist vor der Global Champions Tour in Miami (USA)! Wegen Sturms wurde das Turnier nach hinten verschoben und startet jetzt erst am Freitag. Auf europäischem Boden geht es an gleich mehreren Orten in den Busch. Und Dressur geritten wird natürlich auch, international in Tolbert (NED). Elmshorn ist am Wochenende Austragungsort für die erste Deutsche Meisterschaft im Vierkampf.