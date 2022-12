Minimax von Janne Friederike Meyer-Zimmermann lebt nicht mehr

Sie hatten eine erfolgreiche Saison hinter sich, die erste seit Janne Friederike Meyer-Zimmermanns Babypause, das konnte von dem Missgeschick in Stuttgart nicht getrübt werden. Nun gab die Springreiterin den Tod von Minimax bekannt.

2009 erblickte der Hannoveraner bei seinem Züchter Wilhelm Harling in Sottrum das Licht der Welt. Der Sohn v. Marcus Ehnings Cornado aus einer Antaeus-Stute wurde von Nils-Cedric Stephan wurde dann fünfjährig in den Sport gebracht und platzierte sich prompt in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M*. Noch im gleichen Jahr fand der Schimmelwallach dann bereits seinen Weg in den Stall von Janne Friederike Meyer-Zimmermann.

Von Springpferde A** bis 1,60 Meter

Die nahm sich Zeit für die weitere Ausbildung dieses Rohdiamants und saß zunächst selbst im Sattel. 2015 übernahm dann Franz-Josef Dahlmann Jun. die Zügel des Wallachs und qualifizierte ihn für das Bundeschampionat in Warendorf. Danach stieg Meyer-Zimmermann selbst wieder in den Sattel und brachte Minimax in den internationalen Sport und auf S-Niveau.

Dort angekommen blieb Minimax immer wieder null, platzierte sich achtjährig in mehreren internationalen Großen Preisen über 1,45 Meter und stellte unter Beweis, dass er den nötigen Biss für ganz oben hat. Also ging er neunjährig seine ersten 1,55 Meter-Springen und platzierte sich auch dort. 2018 folgte die erste Platzierung in einem Rahmenspringen der Global Champions Tour über 1,60 Meter, viele weitere Schleifen über diese Abmessungen sollten in den folgenden Jahren dazukommen.

Im Mai 2022 brachte Janne Friederike Meyer-Zimmermann ihren Sohn Friedrich zur Welt, Monate davor und auch noch etwas danach fand man sie nicht im Sattel ihrer Pferde wieder. Aber pünktlich zu ihrem eigenen Turnier auf Hof Waterkant auf CSI4*-Niveau hatte sie auch ihren Schimmel Minimax in Form. Prompt platzierte sich der nun 13-jährige Hannoveraner Wallach im Großen Preis an sechster Stelle. Doch dem nicht genug: In Münster setzte das Paar nur drei Wochen später noch einen drauf und holte sich den Sieg im Großen Preis im Rahmen des Turniers der Sieger – der erste internationale Sieg für Minimax in einem Springen über 1,60 Meter. Weiter war „Mini“ in Topform und die 41-Jährige bestritt mit ihm die Weltcup-Etappe in Helsinki (FIN), wo sie mit Platz drei bestes deutsches Paar wurden. In Stuttgart bei den German Masters ging das Wochenende ebenfalls gut los, allerdings stürzte Meyer-Zimmermann von Minimax in der Weltcup-Etappe.

Minimax: Eine „Rampensau auf Turnier“

In den sozialen Medien verkündete die Springreiterin am Donnerstagabend den Tod des 13-jährigen Wallachs, der „völlig unerwartet“ gewesen sei. Nähere Angaben über die Todesursache macht die Pinnebergerin nicht. Aber sie beschreibt, welch ein Charakterpferd ihr Minimax gewesen ist. Wie er nicht nur sie, sondern auch andere Menschen in seinen Bann zog:

„Mein geliebter Minimax🤍!

Du hast uns heute verlassen, viel zu früh und völlig unerwartet.🌈

Unser gesamtes Team ist in großer Trauer und ich bin so traurig, dass mir alle Worte fehlen.

Du warst mein geliebtes Einhorn🦄, mein Freund, mein Superstar, mein Held und Stehaufmännchen. Du warst der Boss im Stall und eine Rampensau auf Turnier. Du hast die große Bühne geliebt. Kein Hindernis war Dir zu hoch, kein Graben zu weit und kein Publikum zu laut. Du hattest sehr viele Fans und bei Stallführungen wollte jeder ein Foto mit Dir machen.

Du wirst uns allen unendlich fehlen und mir am aller meisten.💔“

Vor wenigen Wochen erwarb die Springreiterin den Vollbruder ihres Minimax‘ im Rahmen der Hannoveraner Körung. Vielleicht ist es ein kleiner Trost in dieser schweren Zeit. Dafür wünschen wir viel Kraft!