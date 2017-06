Mutmaßlicher Wolfsangriff in Ohlenstadt auf Stute mit Fohlen

In Ohlenstedt (Landkreis Osterholz) wurde eine Stute mit schweren Schnitt- und Bissverletzungen im Brust- und Flankenbereich entdeckt. Tierarzt und Wolfsbeauftragter sind sich laut der Besitzerin relativ sicher, dass die Wunden von einem Wolfsangriff stammen.

Der Horror für jeden Pferdebesitzer: Ein Wolfsangriff auf das eigene Pferd. Es rennt durch Zäune und verletzt sich schwer. So ist es nach Vermutungen des behandelnden Tierarztes und ansässigen Wolfsbeauftragten Heiko Ehing am Morgen des 31. Mai in Ohlenstedt im Landkreis Osterholz passiert. Dort wurde eine Ponystute morgens um 6:30 Uhr mit schwersten Verletzungen ganze 2,5 Kilometer entfernt von der direkt am Stall liegenden Weide aufgefunden, auf der die Herde zur Zeit Tag und Nacht steht. Das Pony hat sich tiefe Kratz- und Schnittwunden im Brust- und Flankenbereich zugezogen. Die wahrscheinlich auf der Flucht entstandenen Verletzungen seien laut Tierarzt schwerwiegend, jedoch nicht lebensbedrohlich, berichtet Celle heute. „Die Stute war völlig außer sich, hat gebissen – ich habe sie kaum wiedererkannt“, sagt Christina Büchner, die ihre Ponystute noch nie so panisch erlebt hat.

Das Fohlen der Stute und auch die anderen Pferde der Herde kamen mit kleineren Verletzungen davon. Dennoch wurden sie laut Aussagen der Besitzerin Christina Büchner so sehr vom Wolf gejagt, dass auch weitere Pferde der Herde von der Weide ausgebrochen sind. Der Schock sitzt tief: „Passt auf Eure Pferde auf!“, warnt Büchner auf Facebook. Dass es ein Wolf war, sei für sie so gut wie sicher: „Auch wenn die Stute viele Kratzer von der Flucht durch die umliegenden Weiden hat – Stacheldraht war das sicherlich nicht, dafür sind die Abstände der Kratzer zu klein und zu symmetrisch“, sagt sie. „Das passt eher zu einer Wolfspfote!“

Ob es wirklich ein Wolf war, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Eine DNA-Probe wurde unmittelbar nach dem Vorfall in Auftrag gegeben. Bestätigt sich der Verdacht, sieht der Landtagsabgeordnete Ernst-Ingolf Angermann (CDU) laut eines Berichts von Celle heute „eine neue Dimension der Wolfsproblematik“. Dies wäre der erste bestätigte Fall in Niedersachsen sagt er. Bereits im Jahr 2015 gab es unter anderem Vorfälle in der Schweiz, im Landkreis Teltow und im Landkreis Nienburg, im Jahr 2016 im Landkreis Vechta.

Aufgrund der zunehmenden Wolfsangriffe auf Pferde zeigen sich viele Besitzer beunruhigt. Auch Breido Graf zu Rantzau äußerte sich schon vor längerer Zeit besorgt in der Norddeutschen Rundschau (SHZ) zu den Wolfsvorfällen. Seiner Meinung nach haben Wölfe eine Daseinsberechtigung, jedoch seien sie in einer besiedelten Kulturlandschaft nicht tragbar.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Bundesamt für Naturschutz ein Internetportal zum Wolfsverkommen ins Leben gerufen, bei dem man sich über die aktuelle Besiedlung informieren kann.