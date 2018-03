Pénélope Leprevost reitet jetzt für Alexander Onischenko

Die französische Springreiterin Pénélope Leprevost arbeitet neuerdings mit dem ukrainischen Oligarchen Alexander Onischenko zusammen.

In Oliva Nova ist Pénélope Leprevost mit Pferden von Alexander Onischenko am Start: Quintair v. Quintero, Luniko v. Lord Pezi, Jetset v. Chopin van het Moleneind und Exellentie v. Berlin.

Bei dem achtjährigen Holsteiner Quintair ist allerdings offiziell die Michaels & Beerbaum GmbH als Besitzer eingetragen. Der Wallach wurde von Ferenc Szentirmai in den Sport gebracht, gebürtiger Ungar, der seit geraumer Zeit für Alexander Onischenko reitet. Im Februar saß zunächst Simon Delestre im Sattel des Wallachs. Nun hat Leprevost zwei Springen mit ihm geritten.

Der ebenfalls achtjährige Hannoveraner Luniko v. Lord Pezi gehörte zu den Pferden, die im Zuge des Notverkaufs von Alexander Onischenko vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an Paul Schockemöhle verkauft worden waren. Dessen Pferdehaltungs GmbH ist auch immer noch als Besitzer eingetragen. Geritten wurde der Wallach allerdings vor allem von Ferenc Szentirmai und nun zweimal von Leprevost.

Dieselben Besitzverhältnisse bestehen auch im Falle der neunjährigen BWP-Stute Jetset v. Chopin van het Moleneind. Und auch sie ging zuletzt unter Ferenc Szentirmai und zuletzt einmal mit Leprevost.

Der neunjährige KWPN-Wallach Exellentie v. Berlin ist nach der kurzen Phase im Besitz der Paul Schockemöhle Pferdehaltungs GmbH wieder offiziell auf Alexander Onischenko eingetragen. Exellentie war in der Zeit bei Paul Schockemöhle von Theresa Krapf und Daniel Heuer vorgestellt worden. Nach ein paar wenigen Auftritten mit Ferenc Szentirmai konnte Pénélope Leprevost sich nun auf Anhiebt zweimal an zweiter Stelle mit ihr in Oliva platzieren, einmal über 1,35 und einmal über 1,40 Meter.

Neu unter dem Sattel von Penelope Leprevost ist auch der achtjährige Belgier Key to President v. President. Er gehört zwar offiziell nicht Alexander Onischenko, wurde bislang aber ebenfalls von dessen Reiter Ferenc Szentirmai vorgestellt. Leprevost hat bislang drei Springen mit ihm geritten.

Neuland für die Olympiasiegerin

Pénélope Leprevost, Olympiasiegerin mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio, musste einige ihrer besten Pferde abgeben, weil sie sich von ihren langjährigen Mäzenen getrennt hat, Geneviève und Dominique Mégret vom Haras de Clarbec.

