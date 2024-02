Pferd Bodensee vom 16. bis 18. Februar in Friedrichshafen

Am kommenden Wochenende findet die Pferd Bodensee auf der Messe in Friedrichshafen statt. In diesem Rahmen gibt es zwei große Galaabende, die unter dem Motto „Herz- und Hufschlag“ ein buntes Programm bieten.

In Friedrichshafen steht das diesjährige Gala-Programm von „Im Takt der Pferde“ ganz im Zeichen des Mottos „Herz- und Hufschlag“. Am Freitag und Samstag geht es jeweils um 19 Uhr los. Die Zuschauer können sich auf ein buntes Abendprogramm einstellen, das eine Mischung aus großem Sport, akrobatischen Höchstleistungen und humorvoller Unterhaltung bietet.

Unter anderem reist aus Frankreich Benoît Soumille mit seinem Team und insgesamt 23 Pferden verschiedenster Rassen an. Ihre Spezialität: die Ungarische Post. Dazu kommen Jerôme Sefer und Kevin Ferreira, die in ihrer Trickreiterei sowohl spektakuläre Akrobatik als auch Ästhetik miteinander verbinden.

Working Equitation zeigen Sonja Wagenblast-Türmer und Thomas Türmer. Außerdem bringen Tatjana Früh und Sandra Faas Friesen in die Bahn, mit denen sie die Show „Atlantis“ ausgearbeitet haben. Darüber hinaus gibt es weitere abwechslungsreiche Showeinlagen.

Familienprogramm am Sonntagvormittag

Auszüge des Showprogramms aus dem Galaabend werden auch am Sonntagvormittag nochmal aufgeführt. Dann allerdings speziell für die kleinsten Zuschauer aufgearbeitet. Unter anderem tritt hier die Schützenfest Ponygruppe Biberach auf.

Tickets für die Galaabende, das Familienprogramm am Sonntag und Kombitickets inklusive Messeeintritt bekommen sie hier.

Die Pferd Bodensee findet vom 16. bis 18. Februar 2024 statt. Das Messegelände in Friedrichshafen ist am Freitag und am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eintrittskarten für den Messebesuch können Sie unter diesem Link erwerben. Die Tageskarte kostet vor Ort 21 Euro und online 17 Euro. Die Familienkarte ist vor Ort für 38 Euro und online für 32 Euro erhältlich.

